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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم منتخب السعودية السابق: مصر والمغرب رفعوا رؤوسنا والفراعنة في دور الـ16

منتخب مصر
منتخب مصر
باسنتي ناجي

أكد سعيد العويران، نجم المنتخب السعودي السابق، أن منتخبي مصر والمغرب قدما صورة مشرفة للكرة العربية في كأس العالم، مشيدًا بالأداء الذي يقدمه الفراعنة تحت قيادة حسام حسن.

منتخب مصر 

وقال سعيد العويران، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "تفاجأنا بمستوى المنتخب السعودي في كأس العالم، ونتمنى تحسن الأداء خلال الفترة المقبلة، كما أن مستوى معظم المنتخبات العربية في البطولة كان متراجعًا، باستثناء مصر والمغرب اللذين رفعا رؤوسنا".

وأضاف: "كنا جميعًا في السعودية سعداء بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا في كأس العالم، ونتمنى استمرار النتائج الإيجابية للفراعنة خلال البطولة".

وتابع: "أتمنى التوفيق لحسام حسن وإبراهيم حسن، وأطالبهما بعدم الالتفات إلى الانتقادات والتركيز فقط على تحقيق الإنجازات مع منتخب مصر".

وأشاد العويران بمحمد صلاح، قائلًا: "روح محمد صلاح عادت مجددًا مع المنتخب، وظهر ذلك بوضوح خلال مباراة نيوزيلندا، حيث قدم أداءً مميزًا".

كما أثنى على مدافع المنتخب المصري حسام عبدالمجيد، مضيفًا: "أعجبني كثيرًا أداء حسام عبدالمجيد، فهو يمتلك روحًا قتالية وقدم مستوى متميزًا خلال المباراة".

وأكد أن أهداف منتخب مصر أمام نيوزيلندا جاءت نتيجة عمل فني مميز، قائلًا: "أهداف المنتخب كانت منظمة ومدروسة، والتوأم حسام وإبراهيم حسن يقدمان عملًا رائعًا مع الفراعنة".

وانتقد أوضاع المنتخب السعودي في الفترة الأخيرة، موضحًا: "المنتخب السعودي يعاني من بعض التخبط، وأرى أن المدرب الحالي لم يوفق في العديد من اختياراته الفنية".

وأضاف: "كنت أتوقع نجاح حسام حسن مع منتخب مصر، والآن أصبح لدى المنتخب شخصية واضحة وروح قتالية، وأراه قادرًا على الوصول إلى دور الـ16 في البطولة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على الأداء الذي يقدمه منتخب مصر في كأس العالم، كما أنني زملكاوي وأعتز بذلك، لكنني أحترم النادي الأهلي، وسبق أن شاركت في احتفالية اعتزال وليد صلاح الدين".

منتخب مصر منتخب المغرب محمد صلاح

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