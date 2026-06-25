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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد عبداللطيف: منتخب مصر يمتلك أوراقًا رابحة.. وزيزو يحتاج للتركيز

وليد صلاح عبداللطيف
وليد صلاح عبداللطيف
عبدالله هشام

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، أن مواجهة منتخب مصر أمام إيران ستكون صعبة ومتوازنة، مشيرًا إلى امتلاك الفراعنة العديد من العناصر القادرة على صناعة الفارق خلال المباراة.

وقال وليد عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "منتخبا مصر وإيران متقاربان في المستوى إلى حد كبير، لكن منتخب إيران يتميز بالقوة البدنية والقدرة على اللعب بنفس الوتيرة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة".

وأضاف: "منتخب مصر يمتلك عناصر مميزة للغاية، وهو ما يمنحه أفضلية في العديد من المواقف خلال المباريات".

وتحدث عن دور محمد صلاح داخل الملعب، قائلًا: "محمد صلاح أصبح يتواجد بصورة أكبر في عمق الملعب، وأصبح محطة مهمة لزملائه في بناء الهجمات، كما أن تحركاته تمنح محمد هاني المساحة للتقدم هجوميًا".

وأشاد بخبرات رامي ربيعة، مضيفًا: "رامي ربيعة لاعب يمتلك خبرات كبيرة، ودائمًا ما يكون مؤثرًا في الدقائق التي يشارك خلالها مع منتخب مصر في كأس العالم، كما أن رحيله يمثل خسارة للنادي الأهلي".

وأشار إلى قوة دكة بدلاء المنتخب، قائلًا: "منتخب مصر يمتلك أوراقًا رابحة قوية على مقاعد البدلاء تستطيع تغيير نتيجة أي مباراة في أي وقت، وهو ما يعكس جودة الاختيارات داخل قائمة المنتخب".

واختتم تصريحاته بالحديث عن أحمد سيد زيزو، قائلًا: "الفرصة التي أتيحت لزيزو كانت سهلة نسبيًا، وتعامل معها بشكل جيد، لكنه لم يكن موفقًا في إنهائها، وكل ما يحتاجه اللاعب هو المزيد من التركيز خلال الفترة المقبلة".

منتخب مصر كأس العالم مصر وإيران وليد عبداللطيف الزمالك

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