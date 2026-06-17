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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رمضان السيد: مصطفى شوبير «حارس عالمي».. وأفضل من والده في الموهبة

شوبير
شوبير
محمد سمير

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن منتخب مصر قدم أداءً قويًا أمام بلجيكا، مشيدًا بعدد من اللاعبين الذين ظهروا بمستوى مميز خلال اللقاء.

وقال رمضان السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC: "مصطفى شوبير أصبح من حراس المرمى المصنفين عالميًا، ويكفي أن أي حارس مرمى بعد المباراة ينتظر تبديل قميصه معه".

وتابع: "مصطفى شوبير أفضل من والده أحمد من ناحية الموهبة، وهو مميز جدًا في اللعب بقدمه بشكل يفوق بعض المدافعين".

وأتم: "محمد هاني قام بشيء في مباراة بلجيكا لم يحدث في العالم، وهو قدرته على إيقاف خطورة دوكو، أفضل جناح في العالم".

مصطفى شوبير رمضان السيد الأهلي منتخب مصر بلجيكا

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