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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وليد توفيق يهدي منتخب مصر أغنية جديدة احتفالًا بالانتصار التاريخي في كأس العالم

وليد توفيق
وليد توفيق
يمنى عبد الظاهر


احتفل الفنان اللبناني وليد توفيق بفوز منتخب مصر في كأس العالم 2026، من خلال تقديم نسخة خاصة ومعدلة من أغنية «إيه العظمة دي كلها»، التي تحمل ألحان الموسيقار الراحل حلمي بكر وكلمات الشاعر عبد السلام أمين، مهديًا العمل إلى لاعبي المنتخب والجماهير المصرية في أجواء من الفخر والفرحة بالإنجاز المحقق

ونشر وليد مقطع الفيديو عبر «فيسبوك» حيث ظهر خلال يرتدى قميص منتخب مصر، والذى جاء على طريقة الذكاء الاصطناعى وكتب «إيه العظمة دى يا مصريين».

أجرى وليد توفيق تعديلات على كلمات الأغنية لتتناسب مع أجواء الفرحة التى يعيشها الشارع المصرى بعد الفوز التاريخى، مقدمًا العمل كهدية خاصة إلى المنتخب الوطنى والجماهير المصرية، تعبيرًا عن دعمه واعتزازه بهذا الإنجاز.
وكان الفنان اللبنانى وليد توفيق، نعى مؤخرا الفنان هانى شاكر، الذى رحل عن عالمنا صباح أمس الأحد 3 مايو، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ 73 عامًا، كاشفة بداية تعارفهما.

وقال وليد فى مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاعلكم»: «رحلتى مع هانى شاكر بتبدى من أيام السبعينيات كان لسه بيصور فيلم مع نورا (هذا أحبه وهذا لا أريده) فى بيروت وكان حسن الإمام هو المخرج، واتقابلنا فى سهرة وكنت بغنى وقتها وقالى حسن با أبنى انت مكانك فى مصر، وقعدنا مع بعض وأنا من عشاق هانى شاكر كنت ومازالت، وجمعتنا أول اجتماع ببيروت، كان هو يعشق بيروت ومازال يعشق لبنان، وبعدين صيرنا نتقابل فى حفلات كتير معًا، فى مصر والخليج إلى أن جمعنا عمل فنى كنت بعمل أغنية باللهجة اللبنانية كيف بتنسى، وبسجل فى مصر وكل ما نتقابل يقولى ينفع أسجل ألحانك؟ أقوله يشرفنى ويسعدني».

 

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