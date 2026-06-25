نائب رئيس الوزراء: فوز منتخب مصر أعاد الروح للمصريين.. والمدرب الوطني أحدث الفارق

أعرب الدكتور حسين عيسى عن سعادته بفوز منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه تابع المباراة وشاهد التحول الكبير في أداء المنتخب خلال الشوط الثاني.

وأوضح عيسى أن ما لفت انتباهه هو قدرة الجهاز الفني على تغيير أسلوب اللعب خلال المباراة، مشيدًا بدور المدرب الوطني في إدارة اللقاء وإحداث الفارق الفني الذي انعكس على النتيجة والأداء.

وأشار إلى أن المنتخب المصري نجح في إعادة حالة من التفاؤل والسعادة بين المواطنين، مؤكدًا أن كرة القدم تمثل عنصرًا مهمًا في توحيد المصريين خلف هدف واحد، كما أنها تنعكس بشكل إيجابي على الحالة المعنوية للمجتمع.

وأضاف أن الأجواء التي صاحبت فوز المنتخب ذكّرته بالفترة الذهبية التي عاشتها الكرة المصرية خلال أعوام 2006 و2008 و2010، مؤكدًا أن المنتخب الوطني يظل مصدرًا رئيسيًا للفرحة لدى الجماهير المصرية.

كما أشاد بالإنجازات التي حققها المنتخب خلال البطولة، لافتًا إلى أن الفوز يمثل محطة تاريخية مهمة، إلى جانب تصدر المجموعة وتحقيق أرقام مميزة على مستوى الأداء والنتائج.