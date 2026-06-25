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وليد صلاح عبداللطيف: مباراة إيران متوازنة.. و«صلاح» يمنح منتخب مصر أفضلية هجومية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد صلاح عبداللطيف: مباراة إيران متوازنة.. و«صلاح» يمنح منتخب مصر أفضلية هجومية

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادى الزمالك السابق، أن مواجهة منتخب مصر أمام إيران ستكون صعبة ومتوازنة، مشيرًا إلى امتلاك الفراعنة العديد من العناصر القادرة على صناعة الفارق خلال المباراة.

وقال وليد عبداللطيف، فى تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» المذاع على قناة «CBC»: «منتخبا مصر وإيران متقاربان فى المستوى إلى حد كبير، لكن منتخب إيران يتميز بالقوة البدنية والقدرة على اللعب بنفس الوتيرة حتى الدقائق الأخيرة من المباراة».

وأضاف: «منتخب مصر يمتلك عناصر مميزة للغاية، وهو ما يمنحه أفضلية فى العديد من المواقف خلال المباريات».

وتحدث عن دور محمد صلاح داخل الملعب، قائلًا: «محمد صلاح أصبح يتواجد بصورة أكبر فى عمق الملعب، وأصبح محطة مهمة لزملائه فى بناء الهجمات، كما أن تحركاته تمنح محمد هانى المساحة للتقدم هجوميًا».

وأشاد بخبرات رامى ربيعة، مضيفًا: «رامى ربيعة لاعب يمتلك خبرات كبيرة، ودائمًا ما يكون مؤثرًا فى الدقائق التى يشارك خلالها مع منتخب مصر فى كأس العالم، كما أن رحيله يمثل خسارة للنادى الأهلي».
 


 

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