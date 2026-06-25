شوبير يوجه رسالة للاعبي المنتخب قبل مواجهة إيران

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة إيران في كأس العالم ٢٠٢٦.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “‏كده جميل اوى خلاص مجموعتين اقصي نقاط للتالت 3 نقاط وان شاء تكمل بعد شويه في مجموعة المكسيك يبقي فاضل مجموعة واحدة وندخل مباراة إيران واحنا ضامنين التأهل ونلعب بأعصاب هاديه ونحقق الفوز باذن الله ونتصدر المجموعة ... دعواتكم”.

موعد مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026

ويختتم منتخب مصر مشواره في دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران، في المباراة المقرر إقامتها يوم 26 يونيو في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت سياتل بالولايات المتحدة، الموافق 27 يونيو الساعة 6 صباحًا بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب «لومن فيلد» بمدينة سياتل الأمريكية، وتذاع عبر شبكة «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2026 في المنطقة.

ترتيب مجموعة مصر وفرص التأهل

رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر المجموعة السابعة بعد التعادل مع بلجيكا في الجولة الأولى والفوز على نيوزيلندا، لكنه لم يحسم التأهل رسميًا حتى الآن.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز أو التعادل أمام إيران في الجولة الأخيرة لضمان التأهل إلى دور الـ32 دون انتظار نتائج باقي المنافسين.

وفي حال خسارة مصر أمام إيران، مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا، فقد يتراجع المنتخب الوطني إلى المركز الثالث، إلا أن فرص التأهل ستظل قائمة من خلال نظام أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في النسخة الجديدة من كأس العالم التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا.