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جنوب أفريقيا تهزم كوريا الجنوبية وتحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جنوب أفريقيا تهزم كوريا الجنوبية وتحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32

جنوب افريقيا
جنوب افريقيا
رباب الهواري

نجح منتخب جنوب أفريقيا في تحقيق فوز ثمين على حساب منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما فجر اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وقدم منتخب جنوب أفريقيا أداءً منظمًا على مدار شوطي المباراة، ونجح في استغلال إحدى الفرص التي سنحت له ليحسم المواجهة ويضمن العبور إلى الدور التالي، بينما لم يتمكن المنتخب الكوري الجنوبي من العودة في النتيجة رغم محاولاته خلال الدقائق الأخيرة.

هدف المباراة يحسم التأهل

سجل ثابيلو ماسيكو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثالثة والستين، بعدما استغل فرصة داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية أنهت آمال كوريا الجنوبية في مواصلة المشوار بالمونديال.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى أربع نقاط، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة، ويحجز رسميًا بطاقة التأهل إلى دور الـ32، مواصلًا مشواره في البطولة العالمية.

تشكيل منتخب جنوب أفريقيا

اعتمد منتخب جنوب أفريقيا على التشكيل التالي:

في حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

وفي خط الدفاع: أوبوني أبوليس، ثابيلو ماسيكو، أوبوكاني موديبا، ماثيو مبوكازي، ليلي أوكون.

وفي خط الوسط: موداو، سيثولي، موفوكينج، تيبيلو مباثا.

وفي خط الهجوم: ماكجوبا.

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية

بدأ منتخب كوريا الجنوبية المباراة بتشكيل ضم:

في حراسة المرمى: كيم سيونج جيو.

وفي خط الدفاع: لي هي تشان، أوه هيون جيو، لي كيونج وون، لي تاي هيوك.

وفي خط الوسط: هونج إن بيوم، بايك سيونج هو، سيول يونج وو.

وفي خط الهجوم: لي مين جاي، لي جيونج جيو، لي هيونج مين.

جنوب أفريقيا تواصل الحلم

أكد منتخب جنوب أفريقيا قدرته على المنافسة بعدما حقق الانتصار في توقيت حاسم، لينتزع بطاقة التأهل إلى دور الـ32 عن جدارة، مستفيدًا من صلابته الدفاعية واستغلاله للفرص الهجومية. ويأمل المنتخب في مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الأدوار الإقصائية، بينما ودع منتخب كوريا الجنوبية منافسات البطولة بعد فشله في تحقيق النتيجة التي كانت كفيلة بالإبقاء على آماله في الاستمرار بالمونديال

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