كأس العالم 2026.. تعادل سلبي بين المكسيك والتشيك في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مواجهة منتخب المكسيك أمام نظيره منتخب التشيك بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة على ملعب أزتيكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكوريا الجنوبية.

أفضلية هجومية للتشيك في البداية

دخل منتخب التشيك المباراة بصورة هجومية واضحة، ونجح في تهديد مرمى المكسيك مبكرًا. ففي الدقيقة الثامنة، أطلق دينيس فيشينسكي تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن، قبل أن يكرر ميشيل سادليك المحاولة في الدقيقة الثانية عشرة بتسديدة أخرى لم تشكل خطورة حقيقية بعدما مرت بعيدة عن المرمى.

واستمرت المحاولات التشيكية، حيث سدد دينيس فيشينسكي كرة جديدة في الدقيقة السابعة والعشرين، إلا أنها اصطدمت بأحد المدافعين قبل أن يستحوذ عليها حارس مرمى المكسيك راؤول رانجيل دون معاناة.

محاولات مكسيكية دون فاعلية

بدأ المنتخب المكسيكي في الظهور هجوميًا مع اقتراب نهاية الشوط الأول، وحصل على ركلة حرة في الدقيقة السابعة والثلاثين من منتصف الملعب الهجومي. ونفذ روبيرتو ألفارادو الكرة داخل منطقة الجزاء، ليحولها إسرائيل رييس بمقصية رائعة، لكنها مرت بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة الأربعين، أهدر روبيرتو ألفارادو أبرز فرص أصحاب الأرض بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، لكنها ذهبت خارج المرمى بغرابة، ليفشل المنتخب المكسيكي في استغلال واحدة من أخطر فرصه خلال الشوط.

استمرار التعادل قبل الاستراحة

وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، حاول منتخب التشيك الوصول إلى هدف التقدم عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء أطلقها ديفيد دوديرا في الدقيقة الرابعة والأربعين، لكنها مرت بجوار المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، في انتظار ما ستسفر عنه أحداث الشوط الثانى