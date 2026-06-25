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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رجل مباراة البرازيل واسكتلندا في كأس العالم

البرازيل واسكتلندا
البرازيل واسكتلندا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت منتخب البرازيل بنظيره منتخب اسكتلندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال اللقاء.

وحصل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور على الجائزة عقب مساهمته الكبيرة في فوز منتخب بلاده بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب ميامي ستاديوم، ضمن البطولة المقامة بتنظيم مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقدم فينيسيوس أداءً لافتًا منذ الدقائق الأولى، حيث افتتح التسجيل مبكرًا ليمنح منتخب البرازيل أفضلية مهمة، قبل أن يعود ويضيف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ليقود منتخب بلاده إلى إنهاء النصف الأول من اللقاء بتقدم مريح، قبل أن يختتم زملاؤه الثلاثية في الشوط الثاني.

واستحق فينيسيوس جونيور جائزة أفضل لاعب بعد دوره المؤثر في قيادة منتخب البرازيل لتحقيق الانتصار الثالث في البطولة، ومواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق خلال مرحلة المجموعات.

ولم يقتصر تألق المهاجم البرازيلي على هذه المباراة فقط، إذ واصل حضوره الهجومي في جميع مباريات دور المجموعات، بعدما سجل هدفًا في شباك المنتخب المغربي خلال الجولة الأولى، ثم أحرز هدفًا آخر أمام منتخب هايتي في الجولة الثانية، قبل أن يوقع على ثنائية مميزة في مواجهة اسكتلندا، ليرفع رصيده التهديفي إلى أربعة أهداف في ثلاث مباريات.

وبهذا الفوز، أنهى منتخب البرازيل مشواره في دور المجموعات متصدرًا للمجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، متفوقًا على منتخب المغرب بفارق الأهداف، ليحجز بطاقة التأهل إلى دور الاثنين والثلاثين وهو في صدارة الترتيب، بينما منح الأداء المميز لفينيسيوس جونيور دفعة قوية للفريق قبل انطلاق الأدوار الإقصائية، في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها أحد أبرز نجوم المنتخب البرازيلي خلال منافسات البطولة

البرازيل اسكتلندا كأس العالم اخبار الرياضة

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