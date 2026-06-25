التشكيل الرسمي لمواجهة المكسيك والتشيك في كأس العالم 2026

كشف المدير الفني لمنتخب المكسيك، خافيير أجيري، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب التشيك، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، التي تشهد منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة.

وتقام المباراة على ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث يسعى المنتخب المكسيكي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، بينما يدخل المنتخب التشيكي اللقاء بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

تشكيل منتخب المكسيك

اعتمد الجهاز الفني للمنتخب المكسيكي على خوسي رانجيل في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع المكون من سانشيز، ورييس، ومونتيس، وشافيز.

وفي خط الوسط، يبدأ الثلاثي مورا، وألفاريز، ورومو، من أجل فرض السيطرة على مجريات اللعب وصناعة الفرص الهجومية.

أما في خط الهجوم، فيقود الثلاثي روبرتو ألفارادو، ومارتينيز، وجوليان كينيونيس المهمة الهجومية، مع الاعتماد على السرعة والتحركات المستمرة لاختراق دفاع المنافس.

تشكيل منتخب التشيك

في المقابل، أعلن المدير الفني لمنتخب التشيك، ميروسلاف كوبيك، تشكيل فريقه الرسمي للمباراة، حيث يتولى كوفيتش حماية عرين الفريق.

ويتكون خط الدفاع من هولش، وهراناتش، وكربيتشي، بينما يضم خط الوسط كلًا من كوفال، وسانيليك، وسيرف، ونوديرا، في محاولة للسيطرة على منطقة المناورات والحد من خطورة المنتخب المكسيكي.

ويقود الهجوم الثلاثي شولك، وهلوتشيك، وفيشينيكي، مع الاعتماد على التحركات السريعة واستغلال المساحات في دفاع المنافس.

وتحظى هذه المواجهة بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، إذ تمثل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ما يجعل الفوز هدفًا رئيسيًا لكل طرف من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب وإنعاش آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في ظل المنافسة القوية التي تشهدها البطولة، وترقب الجماهير لمباراة يتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية





