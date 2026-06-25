قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعمال يوم عاشوراء في العاشر من المحرم.. اغتنم العبادة وتجنب الظلم
الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل محل تجاري بالحي الأول بأكتوبر
بتهمة ابتزازه بفيديوهات خاصة.. سائق وكيل لاعبين شهير يواجه هذه العقوبة بالقانون
برلمانية: تطوير المناهج وحده لا يكفي.. والمعلم المؤهل هو المحرك الحقيقي للتغيير
كأس العالم 2026.. المغرب يهزم هايتي برباعية مثيرة ويتأهل ثانيا
مونديال 2026.. البرازيل تمطر شباك اسكتلندا بثلاثية وتحسم صدارة المجموعة
صيباري يكتب التاريخ.. إنجاز مغربي غير مسبوق في كأس العالم 2026
1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟
الزراعة تنفتح على التكنولوجيا الصينية لدعم قطاع الثروة الحيوانية
دعاء يوم عاشوراء للرزق والزواج
زلزال داخل البنتاجون.. إقالة قائد القوات الأمريكية في أوروبا تثير الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل الرسمي لمواجهة المكسيك والتشيك في كأس العالم 2026

المكسيك والتشيك
المكسيك والتشيك
رباب الهواري

كشف المدير الفني لمنتخب المكسيك، خافيير أجيري، عن التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام منتخب التشيك، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، التي تشهد منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة.

وتقام المباراة على ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث يسعى المنتخب المكسيكي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له تعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل، بينما يدخل المنتخب التشيكي اللقاء بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

تشكيل منتخب المكسيك

اعتمد الجهاز الفني للمنتخب المكسيكي على خوسي رانجيل في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع المكون من سانشيز، ورييس، ومونتيس، وشافيز.

وفي خط الوسط، يبدأ الثلاثي مورا، وألفاريز، ورومو، من أجل فرض السيطرة على مجريات اللعب وصناعة الفرص الهجومية.

أما في خط الهجوم، فيقود الثلاثي روبرتو ألفارادو، ومارتينيز، وجوليان كينيونيس المهمة الهجومية، مع الاعتماد على السرعة والتحركات المستمرة لاختراق دفاع المنافس.

تشكيل منتخب التشيك

في المقابل، أعلن المدير الفني لمنتخب التشيك، ميروسلاف كوبيك، تشكيل فريقه الرسمي للمباراة، حيث يتولى كوفيتش حماية عرين الفريق.

ويتكون خط الدفاع من هولش، وهراناتش، وكربيتشي، بينما يضم خط الوسط كلًا من كوفال، وسانيليك، وسيرف، ونوديرا، في محاولة للسيطرة على منطقة المناورات والحد من خطورة المنتخب المكسيكي.

ويقود الهجوم الثلاثي شولك، وهلوتشيك، وفيشينيكي، مع الاعتماد على التحركات السريعة واستغلال المساحات في دفاع المنافس.

وتحظى هذه المواجهة بأهمية كبيرة بالنسبة للمنتخبين، إذ تمثل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ما يجعل الفوز هدفًا رئيسيًا لكل طرف من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب وإنعاش آماله في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في ظل المنافسة القوية التي تشهدها البطولة، وترقب الجماهير لمباراة يتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والندية حتى صافرة النهاية
 


 

المكسيك التشيك كأس العالم اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مدارس الثانوي الفني وتطبيق نظام البكالوريا التكنولوجية

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

بعد توجيهات السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف معاشات يوليو بزيادة15%

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

معاشات

هتقبض كام؟.. احسب معاشك بعد قرار زيادة الـ 15%

المعاشات

التأمين الاجتماعي: الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يسلط الضوء على مار مرقس الرسول كنموذج للخادم الحقيقي|صور

نائب وزير الصحة

القصة كبرت .. وزير الصحة يوجه توفير كافة أشكال الدعم الطبي والنفسي لطبيبة شبرا المعتدى عليها

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستكمل «القوانين الروحية للحياة» بالحديث عن قانون الحب | صور

بالصور

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

إطلالة صيفية.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

إطلالة صيفية.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

من استعراض بي إم دبليو إلى ابتكار صيني.. طلاء فائق السواد يمتص الضوء بنسبة 99.9%

طلاء فائق السواد
طلاء فائق السواد
طلاء فائق السواد

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد