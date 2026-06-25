صيباري يكتب التاريخ.. إنجاز مغربي غير مسبوق في كأس العالم 2026

واصل المنتخب المغربي تقديم عروضه القوية في بطولة كأس العالم، بعدما نجح إسماعيل صيباري في تدوين اسمه في سجلات البطولة بإنجاز تاريخي، إثر تسجيله الهدف الثاني لمنتخب بلاده في شباك هايتي، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وجاء هدف صيباري في توقيت مهم، حيث أعاد منتخب المغرب إلى أجواء اللقاء بعد أن كان متأخرًا في النتيجة، ليمنح زملاءه دفعة معنوية كبيرة لمواصلة البحث عن العودة وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة.

ورفع لاعب وسط أسود الأطلس رصيده إلى ثلاثة أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم، ليؤكد تألقه اللافت منذ انطلاق البطولة، بعدما نجح في هز الشباك خلال كل مباراة خاضها المنتخب المغربي في دور المجموعات.

وبهذا الإنجاز، أصبح إسماعيل صيباري أول لاعب مغربي في التاريخ يسجل هدفًا في كل مباراة من مباريات دور المجموعات خلال نسخة واحدة من بطولة كأس العالم، وهو رقم يعكس المستوى المميز الذي يقدمه اللاعب مع منتخب بلاده في البطولة العالمية.

ولم يتوقف إنجاز صيباري عند هذا الحد، إذ بات أيضًا أول لاعب من القارة الأفريقية يتمكن من التسجيل في أول ثلاث مباريات متتالية يخوضها في نهائيات كأس العالم، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله الشخصي وإلى تاريخ الكرة المغربية والأفريقية.

تشكيل منتخب المغرب أمام هايتي

دخل المنتخب المغربي المباراة بتشكيل ضم ياسين بونو في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع المكون من أنس صلاح الدين، وأشرف حكيمي، وشادي رياض، ورضوان حلال.

وفي خط الوسط اعتمد الجهاز الفني على سفيان أمرابط، وإسماعيل صيباري، وبلال الخنوس، ونائل العيناوي، بينما قاد الهجوم كل من إبراهيم دياز وأيوب الكعبي.

وضمت قائمة البدلاء كلًا من منير الكجوي، وأحمد رضا تكناوتي، ونصير مزراوي، ومروان سعدان، وزكريا الوهدي، وعيسى ديوب، ويوسف بلعمري، وأيوب بوعدي، وشمس الدين الطالبي، وعز الدين أوناحي، وسمير المرابط، وجسيم ياسين، وسفيان رحيمي، وأمين السباعي، وأيوب الميموني، في ظل سعي الجهاز الفني للاستفادة من جميع الخيارات المتاحة خلال اللقاء.