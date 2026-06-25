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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الترتيب النهائي لمجموعة المغرب بعد الجولة الأخيرة من كأس العالم 2026

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

أسدل الستار على منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أُقيمت مباريات الجولة الثالثة والأخيرة، والتي شهدت حسم بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، عقب انتصار المنتخب المغربي على نظيره منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وفوز منتخب البرازيل على منتخب اسكتلندا بثلاثية دون رد.

وتمكن المنتخب المغربي من إنهاء دور المجموعات برصيد سبع نقاط، ليحجز مقعده في الدور المقبل بعدما قدم أداءً مميزًا خلال مبارياته الثلاث، بينما تصدر منتخب البرازيل المجموعة بالرصيد نفسه من النقاط، مستفيدًا من تفوقه في فارق الأهداف.

وجاء تأهل المنتخبين بعد منافسة قوية استمرت حتى الجولة الأخيرة، إذ نجح كلاهما في تحقيق النتائج المطلوبة لضمان العبور إلى دور الـ32، بينما انتهى مشوار منتخب هايتي في البطولة بعدما تلقى خسارته الثالثة على التوالي، ليغادر المنافسات دون الحصول على أي نقطة.

أما منتخب اسكتلندا، فقد أنهى دور المجموعات في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ليبقى في انتظار حسم موقفه ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، وفقًا لنتائج بقية المجموعات في البطولة.

ترتيب المجموعة الثالثة

* المركز الأول: منتخب البرازيل، 7 نقاط من 3 مباريات، سجل 7 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا.

المركز الثاني: منتخب المغرب، 7 نقاط من 3 مباريات، سجل 6 أهداف واستقبل 3 أهداف.

المركز الثالث: منتخب اسكتلندا، 3 نقاط من 3 مباريات، سجل هدفًا واحدًا واستقبل 4 أهداف.

المركز الرابع: منتخب هايتي، دون نقاط من 3 مباريات، سجل هدفين واستقبل 8 أهداف.

وبهذا المشهد، يواصل المنتخبان البرازيلي والمغربي رحلتهما في كأس العالم 2026، بعد نجاحهما في تجاوز مرحلة المجموعات، بينما انتهت مشاركة منتخب هايتي رسميًا، في حين يترقب منتخب اسكتلندا ما ستسفر عنه نتائج بقية المجموعات لمعرفة فرصه في التأهل إلى الدور المقبل ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث.

المغرب البرازيل هايتى كأس العالم اخبار الرياضة

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