حسم أول مباراة في دور الـ 32 بكأس العالم ..و4 مواجهات محتملة

انتهت منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم لـ المجموعات الثلاثة الأولى لحسم 8 منتخبات التأهل لدور الـ 32 بالمونديال

من المجموعة الأولى صعد منتخب المكسيك المتصدر ووصيفه جنوب إفريقيا ومن المجموعة الثانية سويسرا المتصدر وكندا الوصيف والبوسنة كأفضل ثالث وفي المجموعة الثالثة حسم البرازيل والمغرب على الترتيب الصعود للدور المقبل.

وأسفرت المجموعات الثلاثة الأولى عن 4 مواجهات حتى الان في دور المجموعات ولعب مباريات قوية أبرزها هولندا ضد المغرب والتي تعد محتملة بشكل كبير في حين حسم أمر مواجهة كندا لجنوب أفريقيا.

وحتى الان تعتبر هذه هي مباريات دور ال32 من البطولة

كندا x جنوب أفريقيا - حسمت بشكل رسمي وستقام يوم 28 يونيو على ملعب "صوفي" في لوس أنجلوس

المغرب ضد هولندا “ متصدر المجموعة السادسة

المكسيك “متصدر المجموعة الأولى” ضد اسكتلندا “ثالث المجموعة الثالثة”

سويسرا “متصدر المجموعة الثانية” ضد الجزائر (في حال تأهلها كأحد أفضل الثوالث).

البرازيل (متصدر المجموعة الثالثة) ضد اليابان أو وصيف المجموعة السادسة