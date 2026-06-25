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أسوأ سيناريوهات التأهل لمنتخب مصر إلى دور الـ32 من كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسوأ سيناريوهات التأهل لمنتخب مصر إلى دور الـ32 من كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
عبدالله هشام

يقترب منتخب مصر من حسم الصعود لدور الـ 32 حتى قبل خوض المباراة الختامية في دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

وحصد منتخب مصر حتى الآن 4 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة الأخيرة التي من المفترض أن يحسم فيها الترتيب النهائي.

وفي حال خسارة مصر أمام إيران وهو السيناريو الأسوأ مع فوز بلجيكا على نيوزيلندا يسقط الفراعنة للمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

حسابات صعبة تقرب مصر من دور الـ32

ويضمن منتخب مصر التأهل حتى في حال الخسارة إذا حقق منتخب ألمانيا الفوز أو التعادل مع الإكوادور ثالث المجموعة الخامسة ويتجمد رصيدها عند نقطة واحده أو نقطتين حال التعادل وبالتالي يخرج من سباق أفضل ثوالث بالمجموعات.

ويحتاج منتخب مصر لسقوط مجموعتين من ترتيب افضل الثوالث أي يفشل المنتخبات في تحقيق 4 نقاط ليضمن الفراعنة التواجد في دور الـ32 حتى في أسوأ الظروف.

 

موعد مباراة مصر المقبلة أمام إيران

تقام مباراة مصر وإيران يوم السبت 27 يونيو 2026 في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت القاهرة على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد إيران عبر شبكة “بين سبورتس”.

وحقق منتخب مصر، بقيادة المدرب حسام حسن، فوزه الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وذلك عقب الفوز أمام نيوزيلندا بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جرت ضمن منافسات الجولة الثانية.

منتخب مصر كأس العالم 2026 كأس العالم إيران مصر وإيران

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