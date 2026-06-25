تعرف على منافس منتخب مصر في دور الـ 32 بكأس العالم

ضمن منتخب مصر التاهل لدور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026 والمقامه حاليا في الولايات المتحده الامريكيه ،كندا والمكسيك بمشاركه 48 منتخبا، وشهدت الجولة الثالثة من منافسات المجموعات الأولى والثانية والثالثة مفاجآت كبرى مما أدى لتغيرات كبرى في خارطة دور الـ 32.

وكان من المتوقع، أن يواجه منتخب مصر منتخب التشيك اختلف الأمر عقب هزيمة التشيك بثلاثية نظيفة، إضافه لفوز جنوب أفريقيا أمام كوريا الجنوبية.

ومن المتوقع أن يواجه منتخب مصر، متصدر المجموعة السابعة نظيره منتخب كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثالث في المجموعة الأولى، أما منتخب جنوب أفريقيا، فقد اقترب من تجنب مواجهة أحد متصدري المجموعات بعدما انتزع المركز الثاني.