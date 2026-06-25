سيف الجزيري يستعد لعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك لمناقشة فسخ التعاقد

يستعد سيف الجزيري نجم نادي الزمالك لعقد جلسة مع مسؤولي الفارس الأبيض بعد عودته من إجازته في إسبانيا لحل فسخ عقده.

وكان نادي الزمالك قد أبلغ سيف الجزيري برحيله عن النادي وخروجه من حسابات المدير الفني في الموسم الجديد وهو ما اثار غضب التونسي.

ورغم رفض الجزيري عقد أي جلسة مع نادي الزمالك بشأن مستحقاته إلا أنه وافق على فتح نقاش جديد وحل الأزمة الخاصة بمستحقاته المالية.

الزمالك يخطر الجزيري برحيله

وفي وقت سابق أعلن حازم فتوح وكيل أعمال التونسي سيف الجزيري مهاجم الزمالك عن إخطار إدارة الكرة للاعب بفسخ تعاقده خلال الفترة الحالية.

وقال وكيل اللاعب : "تفاجئنا باتصال من مسؤول التعاقدات بالنادي مع اللاعب في وقت متأخر من الليل، لإبلاغه بانتهاء علاقته مع النادي وخروجه من حسابات الفريق في الموسم المقبل، رغم تبقي موسم آخر في عقده مع الزمالك".