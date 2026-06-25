أمير هشام: محمد صبحي يقترب من الرحيل عن الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك، في طريقه للرحيل عن النادي رسميًا خلال الصيف الجاري، في ظل الاعتماد على المهدي سليمان ومحمد عواد وتصعيد محمود الشناوي وعمر عبدالعزيز.

محمد صبحي

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti الفضائية: من الصعب ان يتم الاعتماد على صبحي، والزمالك يمتلك حراس مرمى مميزين، ومن الافضل الاستفادة منه ماليًا.

وأضاف: العلاقة بين الجهاز الفني وادارة الكرة متوترة للغاية مع محمد صبحي من المباريات الأخيرة ولذلك تم استبعاده في المباريات الأخيرة.

وزاد: عقد صبحي ممتد لنهاية موسم 2028، وسوف يقوم الزمالك بتسويقه والاستفادة ماليًا من جانب إدارة الكرة أسوة بما حدث مسبقا مع ناصر ماهر ونبيل دونجا وغيرهم.