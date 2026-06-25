أيمن بهجت قمر يحتفل بعودة «أم الدنيا مين» للواجهة بعد 16 عامًا من طرحها

أعرب الشاعر أيمن بهجت قمر عن سعادته بالانتشار الكبير الذي حققته أغنية أم الدنيا مين خلال الأيام الأخيرة، رغم مرور 16 عامًا على طرحها.

وأكد قمر، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن الأغنية عادت بقوة إلى الواجهة تزامنًا مع حالة الحماس التي يعيشها الشارع المصري بعد النتائج الإيجابية التي حققها منتخب مصر في منافسات كأس العالم 2026.

أيمن بهجت قمر

وكتب: «سبحان الله، محمد حماقي منزل ألبوم كامل واكتشفت إن أنا عامل فيه أغنية واحدة، تقوم أغنية أم الدنيا مين تنتشر انتشار كبير وكأنها لسه نازلة، ربنا كبير».

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع منشور قمر، مشيدين بكلمات الأغنية التي ما زالت تحافظ على حضورها لدى الجماهير رغم مرور سنوات طويلة على إصدارها بصوت محمد حماقي.