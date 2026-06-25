مش بشحت منك.. ناني سعد الدين تروي موقفًا صعبا مع محمد رمضان

تحدثت الفنانة ناني سعد الدين عن علاقتها بالفنان محمد رمضان، وذلك بعد استغاثتها الأخيرة للبحث عن فرصة عمل، مؤكدة أنها شعرت بالحزن من طريقة تعامله معها رغم دعمها له في بداياته.

وقالت ناني خلال لقائها ببرنامج "مختلفة" مع الإعلامية نجلاء الراوي عبر قناة الشمس، إنها التقت مع محمد رمضان في أحد الأعمال الفنية عندما كان في بداية مشواره، وتحديدًا خلال فترة مشاركته في فيلم احكي يا شهرزاد.

وأضافت: "كنت بصور مسلسل وأنا وهو وفنانة اخرى كانت موجودة، وما كناش نعرف إن باب السما مفتوح، فدعينا له من قلبنا بالتوفيق والنجاح وإن ربنا يعلي شأنه.

وأشارت ناني إلى أنها بعد سنوات توجهت إليه أملاً في مساعدتها على الحصول على فرصة عمل، قائلة: "روحت له علشان أشتغل، قالي ادي تليفونك للسواق بتاعي، وقتها حسيت بالخذلان لاني كنت منتظرة منه يقدرني.

وأضافت ناني سعد الدين: "في بداية محمد رمضان لما دعيت له كان من قلبي وباب السما كان مفتوح، لكنه قلّ بيا، وقال للسواق خد رقمها وبعدها سابني ومشي، انا زعلت ومشيت لأني مش بشحت منك".