بعد استجابته لاستغاثتها.. ناني سعد الدين عن أحمد العوضي: أول واحد يقف جنب أي شخص محتاج

وجهت الفنانة ناني سعد الدين الشكر للفنان أحمد العوضي بعد استجابته لاستغاثتها الأخيرة، مؤكدة أنه لم يتواصل معها بشكل مباشر حتى الآن، لكنها علمت أنه وعد بمساندتها ومشاركتها معه في أحد أعماله الفنية القادمة.

وقالت ناني سعد الدين خلال لقائها ببرنامج "مختلفة" الذي تقدمه الإعلامية نجلاء الراوي عبر قناة الشمس: "العوضي وعد بمشاركتي معه في أحد أعماله القادمة، هو حتى الآن لم يتواصل معي بنفسه، لكن عرفت إنه وعد إني هكون معاه، رغم إنه متصلش بيا، وأنا مش قليلة".

وأضافت ناني سعد الدين: "أحمد العوضي أول واحد بيجري لو حد حصل له حاجة في اللوكيشن، هو فنان جدع وقلبه أبيض".

وأوضحت ناني سعد الدين أنها تعاونت من قبل مع الفنان أحمد العوضي في مسلسله الأخير علي كلاي، معربة عن تقديرها الكبير لمواقفه الإنسانية ودعمه لزملائه داخل الوسط الفني.



