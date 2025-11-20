ناني سعد الدين عن أحمد العوضي: ابن بلد وجميل جدًا ومتواضع.. فيديو

عبّرت الفنانة ناني سعد الدين عن سعادتها البالغة بتعاونها الأول مع الفنان أحمد العوضي في مسلسل "علي كلاي"، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وأشادت ناني سعد الدين بروح أحمد العوضي داخل كواليس التصوير، في لقاء خاص مع الغعلامية نهال طاليل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، معتبرة أنه نموذج للفنان "ابن البلد" الذي يقدّر زملاءه ويحرص على دعم كل من يعمل معه، وهو ما يعكسه حضورُه الإنساني قبل الفني.

وتحدثت ناني سعد الدين عن أحمد العوضي، قائلة: "العوضي إنسان جميل أنا بعشقه وبحبه ومحترم، وبقدره وبقول يا رب ينجح دايمًا يا رب.. والعوضي ده حاجة تانية خالص بجد، فيه الطيبة الإنسانية.. أنا بشوف لما بيتصور مع المجاميع إنسان ابن بلد بجد.. دي حاجة أشهد بيها لأنها قدامي".

ثم انتقلت إلى ذكرياتها مع النجوم الكبار، وأبرزهم الفنان الراحل نور الشريف، قائلة:"الله يرحمه، أنا كنت معاه في 'الدالي'،

"أستاذ نور الشريف؟ ده ما كانش ممثل ولا نجم، ده كان أب لينا في اللوكيشن".

كما كشفت عن أحد أبرز مشاهدها الصعبة في مسلسل "الرحايا" مع المخرج حسني صالح، مضيفة: "أنا كنت واخدة فيه مشهد، بس مشهد كان شديد أوي.. فكان الأستاذ حسني صالح اختارني فيه، وقال لي: 'معلش عشان ده صعيدي'، قلت له: ما أنا قادرة أعمل كده".