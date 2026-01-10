تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية مواجهة قوية تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

وتُعد المباراة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفراعنة في مواصلة المشوار نحو التتويج باللقب القاري، في ظل قوة المنافس الإيفواري وخبراته الكبيرة في البطولات الكبرى.

الشناوي حارسًا للعرين المصري

من المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني لمنتخب مصر على محمد الشناوي في حراسة المرمى، باعتباره الخيار الأول وصاحب الخبرات الكبيرة في البطولات القارية والدولية. ويُعوّل عليه كثيرًا في قيادة الخط الخلفي وبث الثقة في دفاع المنتخب خلال مواجهة من العيار الثقيل.

خط دفاع متوازن بخبرة وقوة بدنية

في الخط الخلفي، يتوقع أن يبدأ أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر، لما يمتلكه من قدرات دفاعية ومساندة هجومية فعالة. بينما يتولى محمد هاني الجبهة اليمنى، مستفيدًا من سرعته وانطلاقاته. وفي قلب الدفاع، يعتمد المنتخب على الثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، مع إمكانية مشاركة حسام عبد المجيد ضمن منظومة دفاعية قوية تهدف للحد من خطورة هجوم كوت ديفوار.

وسط ملعب يفرض السيطرة

يشهد خط الوسط تواجد عناصر تجمع بين القوة والمهارة، حيث يتوقع أن يقود حمدي فتحي ومروان عطية الجانب الدفاعي وصناعة التوازن، مع منح الحرية لإمام عاشور للتحرك وصناعة اللعب والضغط على دفاع المنافس، بما يضمن السيطرة على إيقاع المباراة.

ثلاثي هجومي ناري بقيادة صلاح

في الخط الأمامي، يعول منتخب مصر على قدرات محمد صلاح كقائد وهداف للفريق، إلى جانبه عمر مرموش الذي يتميز بالسرعة والتحركات الذكية، ليشكلا مصدر الخطورة الأساسي على مرمى كوت ديفوار. ويأمل الجهاز الفني أن ينجح هذا الثلاثي في ترجمة الفرص إلى أهداف تقود الفراعنة إلى نصف النهائي.

طموحات الفراعنة

يدخل منتخب مصر المباراة بطموحات كبيرة مدعومًا بتاريخ طويل من الإنجازات القارية، وسط آمال جماهيرية بأن يقدم اللاعبون أداءً قويًا يليق باسم الفراعنة ويقربهم خطوة جديدة من اللقب الثامن في تاريخهم



