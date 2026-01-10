قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الجزائر ضد نيجيريا فى ربع نهائى كأس أمم أفريقيا 2025
إكرامي عن صفقة الأهلي : مدافع بتروجيت أفضل من لاعب البنك الأهلي
شهاب الأمير يكشف عن مثله الأعلى بالفن وتأثير أحمد عدوية وعبد الباسط
تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار | كلاسيكو القارة السمراء
أطباء يحذرون من تناول هذه الأطعمة على الريق : تسبب مشكلات صحية
إتاحة رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم.. غداً
أسعار ومواصفات إم جي 8 موديل 2026 في السوق السعودي
موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا
الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا يوجهون طلبا عاجلا لـ إيران بشأن المظاهرات
سيف زاهر يكشف رد الأهلي على رحيل مصطفى شوبير حارس المرمى
رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية مواجهة قوية تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب كوت ديفوار، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب. 

وتُعد المباراة اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفراعنة في مواصلة المشوار نحو التتويج باللقب القاري، في ظل قوة المنافس الإيفواري وخبراته الكبيرة في البطولات الكبرى.

الشناوي حارسًا للعرين المصري

من المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني لمنتخب مصر على محمد الشناوي في حراسة المرمى، باعتباره الخيار الأول وصاحب الخبرات الكبيرة في البطولات القارية والدولية. ويُعوّل عليه كثيرًا في قيادة الخط الخلفي وبث الثقة في دفاع المنتخب خلال مواجهة من العيار الثقيل.

خط دفاع متوازن بخبرة وقوة بدنية

في الخط الخلفي، يتوقع أن يبدأ أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر، لما يمتلكه من قدرات دفاعية ومساندة هجومية فعالة. بينما يتولى محمد هاني الجبهة اليمنى، مستفيدًا من سرعته وانطلاقاته. وفي قلب الدفاع، يعتمد المنتخب على الثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، مع إمكانية مشاركة حسام عبد المجيد ضمن منظومة دفاعية قوية تهدف للحد من خطورة هجوم كوت ديفوار.

وسط ملعب يفرض السيطرة

يشهد خط الوسط تواجد عناصر تجمع بين القوة والمهارة، حيث يتوقع أن يقود حمدي فتحي ومروان عطية الجانب الدفاعي وصناعة التوازن، مع منح الحرية لإمام عاشور للتحرك وصناعة اللعب والضغط على دفاع المنافس، بما يضمن السيطرة على إيقاع المباراة.

ثلاثي هجومي ناري بقيادة صلاح

في الخط الأمامي، يعول منتخب مصر على قدرات محمد صلاح كقائد وهداف للفريق، إلى جانبه عمر مرموش الذي يتميز بالسرعة والتحركات الذكية، ليشكلا مصدر الخطورة الأساسي على مرمى كوت ديفوار. ويأمل الجهاز الفني أن ينجح هذا الثلاثي في ترجمة الفرص إلى أهداف تقود الفراعنة إلى نصف النهائي.

طموحات الفراعنة

يدخل منتخب مصر المباراة بطموحات كبيرة مدعومًا بتاريخ طويل من الإنجازات القارية، وسط آمال جماهيرية بأن يقدم اللاعبون أداءً قويًا يليق باسم الفراعنة ويقربهم خطوة جديدة من اللقب الثامن في تاريخهم


 

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

