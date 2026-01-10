بعد تأهل المغرب والسنغال.. هل يكررها منتخب مصر أمام كوت ديفوار؟

علق الإعلامي إسلام صادق على تأهل منتخبي المغرب والسنغال إلى نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا على حساب الكاميرون ومالي بأقل مجهود



وكتب اسلام صادق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"المغرب والسنغال تأهلا إلى نصف نهائي أمم أفريقيا على حساب الكاميرون ومالي بأقل مجهود ..

فهل يفعلها منتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن رغم صعوبة مواجهة كوت ديفوار".

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني، تدريباته، استعداداً لمواجهة منتخب كوت ديفوار، المقررة إقامتها في التاسعة، مساء غد، السبت- بتوقيت القاهرة-، في دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة حالياً بالمغرب.



