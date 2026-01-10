خالد الغندور بعد هزيمة الكاميرون: المغرب كسب في كل حاجة

وجه الإعلامي خالد الغندور تهنئة حارة للشعب المغربي بعد الفوز التاريخي علي منتخب الكاميرون

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك : “بوسة للمغاربة ألف مليون مبروك للشعب المغربي، يستاهل الفرحة. النهاردة المغرب كسب في كل حاجة وما تنسوش أول واحد توقع فوز المغرب 🇲🇦”. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع رسالة الغندور، التي عبّرت عن فرحته بالإنجاز المغربي



نجح منتخب المغرب في التأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على منتخب الكاميرون 2-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل هدف المغرب الوحيد في الشوط الأول إبراهيم دياز في الدقيقة 27، بعد متابعته لرأسية ايوب الكعبي داخل منطقة الجزاء ليحولها بفخذه في مرمى الكاميرون لتعلن عن تقدم أسود الأطلس بهدف نظيف.

وسجل الهدف الثاني إسماعيل صيباري في الدقيقة 74 من عمر اللقاء بعد متابعته لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليستلمها ويسدد الكرة في مرمى الكاميرون.

وينتظر منتخب المغرب المنتخب الفائز من مواجهة نيجيريا والجزائر التي ستقام غدا السبت.

تشكيل الكاميرون

أعلن دافيد باجو مدرب منتخب الكاميرون، تشكيل فريقه لمواجهة منتخب المغرب، في المباراة التي أقيمت على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.