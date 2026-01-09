قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منتخب المغرب يتقدم بهدف نظيف على الكاميرون بالشوط الأول بربع نهائي أمم إفريقيا

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة منتخب المغرب ومنتخب الكاميرون بتقدم أسود الأطلس بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل هدف المغرب الوحيد في الشوط الأول إبراهيم دياز في الدقيقة 27، بعد متابعته لرأسية ايوب الكعبي داخل منطقة الجزاء ليحولها بفخذه في مرمى الكاميرون لتعلن عن تقدم أسود الأطلس بهدف نظيف.

تشكيل الكاميرون

أعلن دافيد باجو مدرب منتخب الكاميرون، تشكيل فريقه لمواجهة منتخب المغرب، في المباراة المقامة على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

تشكيل الكاميرون الأساسية ضد المغرب

حراسة المرمى: ديفيس إيباسي.

خط الدفاع: تشي مالون، صامويل كوتو، نوهو تولو.

خط الوسط: دانييل ناماسو، كارلوس باليبا، آرثر أفوم، جونيور تشاماديو.

خط الهجوم: برايان مبيمو، كريستيان كوفاني، محامادو ناجيدا.

تضم قائمة البدلاء كل من: أوموسولا، ووه، نيامسي، نكودو، أونانا، ماغري ، باسوغوغ، سوكو، يونغوا، كامديم، كيمن، بويومو، إيبيمبي، نغاباندوتبو، إيتا إيونغ.

تشكيل المغرب

وأعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة منتخب الكاميرون، في المباراة تجمع المنتخبين على ملعب مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

ويخوض المنتخب المغربي هذه المباراة بعزيمة قوية؛ لمواصلة مشواره في البطولة والاقتراب خطوة إضافية نحو اللقب القاري، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة.

تشكيل المغرب ضد الكاميرون في ربع نهائي أمم إفريقيا 2025:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: نصير مزراوي، نايف أكرد، آدم ماسينا، أشرف حكيمي

خط الوسط: نائل العيناوي، إسماعيل صيباري، بلال الخنوس

خط الهجوم: إبراهيم دياز، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي

تأهل المغرب

كان منتخب المغرب قد حسم تأهله إلى هذا الدور؛ بعد الفوز الصعب على منتخب تنزانيا في ثمن النهائي بهدف دون رد، سجله نجم ريال مدريد إبراهيم دياز، ليؤكد جاهزية “أسود الأطلس” لمواجهة أصعب على الإطلاق.

وتكتسب هذه القمة أهمية خاصة للمنتخب المغربي، إذ يسعى الفريق بقيادة قائده أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان، إلى تجاوز عقدة الأدوار الإقصائية المتقدمة، وإنهاء فترة طويلة من الانتظار للتتويج باللقب القاري الغائب منذ نسخة 1976.

منتخب المغرب منتخب الكاميرون الكاميرون المغرب أسود الأطلس كأس أمم إفريقيا إبراهيم دياز

