عمر السعيد "دينامو" الصراع في "إفراج".. تحالف استثنائي مع عمرو سعد لاسترداد الحقوق الضائعة

يكثف الفنان عمر السعيد جهوده لتصوير المشاهد المتبقية له في المسلسل الدرامي المنتظر "إفراج"، الذي يقود بطولته النجم عمرو سعد،ومع تصاعد وتيرة الأحداث واقتراب المسلسل من ذروته الدرامية، يبرز السعيد كحليف استراتيجي وشخصية محورية تقلب موازين القوى لصالح "عباس الريس"، الشخصية التي يجسدها عمرو سعد، في رحلته الشاقة لإثبات الحق وكشف المستور.

روابط الدم والصداقة.. المحرك الأساسي للأحداث

تتجلى أهمية الدور الذي يلعبه عمر السعيد في كونه يجسد شخصية "يونس"، وهي شخصية مركبة تجمع بين الوفاء الشخصي والالتزام العائلي ،يظهر "يونس" في الحلقات القادمة كظهير قوي لـ "عباس الريس"، مستنداً إلى تاريخ طويل من الصداقة التي جمعتهما قبل الأزمات.

وما يزيد من تعقيد وعمق هذا الدور هو التشابك الأسري،حيث يؤدي السعيد دور زوج شقيقة بطل العمل، وفي الوقت ذاته هو شقيق زوجته المقتولة (التي قدمت دورها الفنانة ناهد السباعي)، هذا التداخل يجعل من "يونس" ليس مجرد صديق، بل شريكاً أصيلاً في المأساة، ومحركاً أساسياً للبحث عن القاتل واستعادة كرامة العائلة التي بعثرتها الأحداث.

تطورات درامية مرتقبة تحت قيادة أحمد خالد موسى

من المتوقع أن تشهد المشاهد القادمة مواجهات ثنائية قوية بين السعيد وسعد، حيث تتبلور ملامح خطة "إظهار الحق" التي يتبناها الطرفان، تعكس هذه المشاهد قدرات تمثيلية عالية في التعبير عن مؤازرة الصديق في أوقات الشدة، وكيف يمكن للعلاقات الإنسانية المتجذرة أن تصمد في وجه المؤامرات المحيطة بشخصية "عباس الريس".

ويضم فريق عمل المسلسل مجموعة من النجوم منهم عمرو سعد، عمر السعيد ،وعبدالعزيز مخيون، وسما إبراهيم، وتارا عماد، وحاتم صلاح، وعلاء مرسي، وسارة بركة، وشريف الدسوقي، وصفوة، وبسنت شوقي، وجهاد حسام الدين، وأحمد عبدالحميد، ودنيا ماهر، ورضا إدريس، وعمر السعيد، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي وأحمد بكر، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج أحمد خالد موسى.