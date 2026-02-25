تعد الكنافة بالزبيب من أشهر الحلويات الشرقية الشهية التى تقدم خلال شهر رمضان وهى من الاكلات التراثية القديمة التى توراثتها الأجيال.

نعرض لكم طريقة عمل صينية الكنافة بالزبيب بمذاق شهي من خلال مقادير الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير

500 جرام كنافة

½ كوب سكر بودرة

جوز هند

زبيب

سوداني

كوب سمنة

شربات جاهز

طريقة عمل صينية الكنافة بالزبيب

ضعي الكنافة مع السكر البودرة في وعاء كبير وضعي عليه السمنة.

إدهني صينية فرن بالسمنة وضعي الكنافة مع الزبيب وجوز الهند والسوداني ثم ضعي طبقة أخرى من الكنافة وادخليها الفرن الساخن واخرجيها وتقدم.