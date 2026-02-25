قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صدام القيادات يُشعل الحلقة 8 من «رأس الأفعى».. انقسام الجماعة وانفجار الغضب
رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة
«أنا مش بخيل» .. أحمد ماهر: مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل |فيديو
البابا تواضروس: الكتاب المقدس هو العلاج الأساسي في وقت التجربة
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 8.. صراع داخلي بين الإرهابي محمود عزت وعناصر التنظيم
من الكاتدرائية المرقسية.. البابا تواضروس يواصل سلسلة «قوانين كتابية روحية»
البابا تواضروس: كلمة الله طريق النصرة في تجارب الصوم الكبير
تشكيل مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
تعرف على الفرق الأقرب للتأهل من ملحق الدوري الأوروبي
"الأعلى للإعلام" والنقابات الفنية يتفقان على تقييم شامل لدراما وبرامج رمضان
تشكيل مباراة يوفنتوس وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكثر من 30 جهة وسفينة مرتبطة بإيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قيادي بمستقبل وطن: طرح سندات التجزئة عبر البريد خطوة تعزز الشمول المالي

محمد السلاب
محمد السلاب
محمد الشعراوي

أشاد محمد مصطفى السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بقرار وزارة المالية طرح سندات التجزئة للأفراد من خلال مكاتب البريد المصري، مؤكدًا أن الخطوة تعكس رؤية متكاملة للدولة لتطوير بيئة الاستثمار، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في تمويل خطط التنمية.

وقال السلاب، في تصريحات له، إن المنتج الاستثماري الجديد، الذي يبدأ طرحه غدًا بعائد يصل إلى 17.75% سنويًا لمدة 18 شهرًا، يمثل إضافة نوعية لمنظومة الادخار المتاحة للمواطنين، خاصة في ظل صرف العائد بشكل شهري، بما يوفر دخلًا دوريًا منتظمًا للمستثمرين الأفراد. وأكد أن تنويع القنوات الاستثمارية الآمنة يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة المصرفية والمالية الرسمية.

وأضاف أن إتاحة السندات عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وبإجراءات مبسطة، يدعم جهود الدولة في نشر الثقافة المالية، وتشجيع المواطنين على الاستثمار المنظم بعيدًا عن الأدوات غير الرسمية، لافتًا إلى أن عدم اشتراط وجود حساب مسبق يسهّل من آليات المشاركة ويعزز الإقبال.

وأشار السلاب إلى أن هذه الآلية تتسق مع توجهات الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، إذ توفر السندات مصادر تمويل مستدامة تدعم تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي، وتسهم في توفير الحوافز اللازمة للمشروعات الإنتاجية. كما أن تنويع الأدوات الادخارية يساعد في امتصاص السيولة من الأسواق غير الرسمية وتوجيهها إلى قنوات استثمارية آمنة، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الكلي، ويعزز القدرة التمويلية لخطط التوسع في المشروعات القومية.

وثمّن السلاب التعاون بين وزارة المالية والهيئة القومية للبريد والبنك المركزي المصري في إتاحة هذه السندات، مؤكدًا أن تبسيط إجراءات الاكتتاب، وعدم وجود حد أقصى للشراء، يفتح المجال أمام مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص الاستثمارية، ويدعم أهداف الشمول المالي التي تتبناها الدولة.

يُذكر أن سندات التجزئة ستُطرح بشكل دوري شهريًا، ويتم تحديد سعر العائد بصورة متغيرة وفقًا لأسعار أذون وسندات الخزانة في السوق، على أن يتولى البنك المركزي المصري دور الوكيل المالي للإصدار، مع قصر عملية الطرح على مكاتب البريد.

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

وزارة الأوقاف

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة " أيام الله في رمضان "

كيفية قيام الليل

كيفية قيام الليل.. كل ما تريد معرفته عن عبادة دأب الصالحين

فعاليات الأسبوع الدعوي الثامن عشر

البحوث الإسلامية يواصل فعاليات الأسبوع الدعوي الثامن عشر بكلية الدعوة بالقاهرة

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
تحت المليون.. 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

سيارات هاتشباك
مرض ياسمين الخطيب.. أسباب وأعراض خراجات الوجه

مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه
بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

أوبل كورسا الهاتشباك 2026
لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

