حماة الوطن يقر تعديلا جديدا بقانون الضريبة العقارية برد أي زيادة غير مقرة بالقانون

عكفت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي على دراسة مشروع قانون الضريبة العقارية دراسة مستفيضة، مستعينةً بآراء الخبراء والمتخصصين، في إطار حرص الحزب على إخراج تشريع متوازن يحقق العدالة الضريبية ويحمي حقوق المكلفين.

وأكد العطيفي، في تصريحات صحفية، أن الحزب يضع رأي المواطنين نصب أعينه دائمًا، لا سيما الفئات التي تمس مشروعات القوانين تفاصيل حياتها اليومية، مشددًا على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية معًا.

وأوضح أن الحزب تقدم بعدد من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، من بينها استحداث مادة تُلزم المصلحة برد ما قد يكون مستحقًا للمكلف لديها من ضرائب أو مقابل تأخير تم سداده بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وأضاف أن هذا التعديل لاقى قبولًا وموافقةً من اللجنة المشتركة.