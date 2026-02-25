قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
أوكرانيا.. انفجار قوي في مقاطعة أوديسا
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة
ألفت عمر تكشف لصدي البلد كواليس و أسرار شخصيتها في مسلسل علي كلاي
الأعلى للإعلام: دراما رمضان أكثر تنوعًا وحضورا للشباب وتناقش قضايا قومية
دولاب بطولات محمد صلاح من منزله ..شاهد
كيرا يغنم تعيش لحظة فارقة في "صحاب الارض"
برلمان

حماة الوطن يقر تعديلا جديدا بقانون الضريبة العقارية برد أي زيادة غير مقرة بالقانون

أحمد العطيفي
أحمد العطيفي
محمد الشعراوي

عكفت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن برئاسة النائب الدكتور أحمد العطيفي على دراسة مشروع قانون الضريبة العقارية دراسة مستفيضة، مستعينةً بآراء الخبراء والمتخصصين، في إطار حرص الحزب على إخراج تشريع متوازن يحقق العدالة الضريبية ويحمي حقوق المكلفين.

وأكد العطيفي، في تصريحات صحفية، أن الحزب يضع رأي المواطنين نصب أعينه دائمًا، لا سيما الفئات التي تمس مشروعات القوانين تفاصيل حياتها اليومية، مشددًا على أن أي تعديل تشريعي يجب أن يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية معًا.

وأوضح أن الحزب تقدم بعدد من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، من بينها استحداث مادة تُلزم المصلحة برد ما قد يكون مستحقًا للمكلف لديها من ضرائب أو مقابل تأخير تم سداده بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وأضاف أن هذا التعديل لاقى قبولًا وموافقةً من اللجنة المشتركة.

العطيفي الأبعاد الاجتماعية للمواطن الضريبة العقارية حماة الوطن أحمد

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

والدة ضحية بورسعيد

«وسادة تحت الغطاء».. والدة ضحية بورسعيد تكشف أسرار الساعات الأخيرة قبل مقتـ.ـل ابنتها

مشغولات ذهبية

بعد موجة من التذبذب .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

القمر الدموي

قمر الدم .. ظاهرة فلكية تضرب العالم لمدة 5 ساعات في منتصف رمضان

الذهب

جي بي مورجان: أسعار الذهب تسجل 6300 دولار للأوقية بنهاية 2026

أرشيفية

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يعزز الاستثمارات الخضراء في الضفة الغربية

بالصور

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها
بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ اطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

محمد أنور
محمد انور
محمد انور

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

محمد سامي
محمد سامي
محمد سامي

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

هانيا فهمي
هانيا فهمي
هانيا فهمي

فيديو

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

