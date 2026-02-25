هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو

واصل هاشتاج بركه رمضان مع مستقبل وطن تصدر مواقع التواصل الاجتماعي لليوم الخامس على التوالي مع عرض الحلقة الخامسة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة dmc وبرعاية حزب مستقبل وطن.

لحظات إنسانية مؤثرة

شهدت الحلقة لحظات إنسانية مؤثرة حيث قدم البرنامج دعمًا مباشرًا للكابتن عبدالفتاح بمبلغ 100 ألف جنيه لمساندة زوجته في مرضها، و100 ألف جنيه لعم ميمي لتجديد مكتبته، و50 ألف جنيه لسداد قرض أحد الجيران، بالإضافة إلى 20 ألف جنيه لعم عادل لتحقيق حلمه وحياة كريمة له ولزوجته.

رواد مواقع التواصل أشادوا برسائل البرنامج الإنسانية مؤكدين أنه يعيد تسليط الضوء على روح التكافل والتراحم في المجتمع المصري خلال رمضان ويبرز دور حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات المجتمعية التي تضع الإنسان في المقام الأول. بهذا يثبت «بركة رمضان» حضوره كأحد أبرز البرامج الإنسانية في الموسم الرمضاني جامعًا بين التأثير المجتمعي والتفاعل الجماهيري.