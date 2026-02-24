عمرة وجهاز عروسة.. سامح حسين يواصل صناعة البهجة في «بركة رمضان»

شهدت الحلقة الرابعة من برنامج «بركة رمضان»، الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة قناة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن، تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، في مشهد يعكس التأثير الإنساني المتنامي الذي يحققه البرنامج خلال الشهر الكريم.

وجاءت الحلقة محملة بالمواقف المؤثرة، حيث نجح فريق البرنامج في إدخال الفرحة إلى منزل المواطن مصطفى، بعدما تم منحه رحلتي عمرة، إلى جانب جهاز كامل لابنته، في لفتة إنسانية لاقت إشادة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بركة رمضان

ولم تتوقف أجواء البهجة عند حدود الأسرة، بل امتدت لتشمل الجيران، في رسالة واضحة تؤكد أن روح رمضان الحقيقية تتجلى حين تعمّ الفرحة الجميع، ويتحول العطاء إلى حالة مجتمعية تُعزز قيم التكافل والتراحم.

ويواصل «بركة رمضان» ترسيخ حضوره كأحد أبرز البرامج ذات الطابع الإنساني خلال الموسم الرمضاني، من خلال مبادرات تستهدف إدخال السرور إلى البيوت المصرية، وترجمة معاني التضامن إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع.