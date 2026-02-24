جبر الخواطر على الله.. «بركة رمضان» مشاهد إنسانية تخطف القلوب

لليوم الرابع على التوالي، واصل هاشتاج "#بركه_رمضان_مع_ مستقبل_وطن" تصدره مواقع السوشيال ميديا، بالتزامن مع عرض الحلقة الرابعة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن، في مشهد يعكس حجم التفاعل الجماهيري مع المحتوى الإنساني الذي يقدمه البرنامج خلال الشهر الكريم.

بركة رمضان

الحلقة الرابعة جاءت محمّلة بالمواقف المؤثرة؛ إذ نجح فريق البرنامج في إدخال الفرحة إلى منزل الأستاذ مصطفى، بمنحه رحلتي عمرة وجهازًا كاملًا لابنته، في لفتة إنسانية لم تتوقف عند حدود الأسرة، بل امتدت لتشمل الجيران، تأكيدًا على أن الفرحة في رمضان تكتمل حين تعمّ الجميع.

بائعة خضار بسيطة

وفي مشهد آخر خطف الأنظار، التقى سامح حسين ببائعة خضار بسيطة خلال جولته، ليقرر شراء كيلو بطاطس منها بمبلغ 20 ألف جنيه، في مبادرة مفاجئة بدّلت ملامح الدهشة إلى دموع امتنان، وجسدت معنى الدعم الحقيقي للفئات الأولى بالرعاية.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا بكثافة مع أحداث الحلقة، مشيدين بالرسائل الإنسانية التي يحملها البرنامج، ومؤكدين أنه أعاد تسليط الضوء على روح التكافل والتراحم التي تميز المجتمع المصري في شهر رمضان، كما أثنوا على دور حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات المجتمعية التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

بهذا الزخم المتصاعد، يرسخ «بركة رمضان» حضوره كأحد أبرز البرامج ذات الطابع الإنساني في الموسم الرمضاني، جامعًا بين التأثير المجتمعي والتفاعل الجماهيري الواسع.