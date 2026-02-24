قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جبر الخواطر على الله.. «بركة رمضان» مشاهد إنسانية تخطف القلوب

بركة رمضان مع سامح حسين
بركة رمضان مع سامح حسين
قسم التوك شو

لليوم الرابع على التوالي، واصل هاشتاج "#بركه_رمضان_مع_ مستقبل_وطن" تصدره مواقع السوشيال ميديا، بالتزامن مع عرض الحلقة الرابعة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة dmc، وبرعاية حزب مستقبل وطن، في مشهد يعكس حجم التفاعل الجماهيري مع المحتوى الإنساني الذي يقدمه البرنامج خلال الشهر الكريم.

بركة رمضان

الحلقة الرابعة جاءت محمّلة بالمواقف المؤثرة؛ إذ نجح فريق البرنامج في إدخال الفرحة إلى منزل الأستاذ مصطفى، بمنحه رحلتي عمرة وجهازًا كاملًا لابنته، في لفتة إنسانية لم تتوقف عند حدود الأسرة، بل امتدت لتشمل الجيران، تأكيدًا على أن الفرحة في رمضان تكتمل حين تعمّ الجميع.

بائعة خضار بسيطة

وفي مشهد آخر خطف الأنظار، التقى سامح حسين ببائعة خضار بسيطة خلال جولته، ليقرر شراء كيلو بطاطس منها بمبلغ 20 ألف جنيه، في مبادرة مفاجئة بدّلت ملامح الدهشة إلى دموع امتنان، وجسدت معنى الدعم الحقيقي للفئات الأولى بالرعاية.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا بكثافة مع أحداث الحلقة، مشيدين بالرسائل الإنسانية التي يحملها البرنامج، ومؤكدين أنه أعاد تسليط الضوء على روح التكافل والتراحم التي تميز المجتمع المصري في شهر رمضان، كما أثنوا على دور حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات المجتمعية التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.

بهذا الزخم المتصاعد، يرسخ «بركة رمضان» حضوره كأحد أبرز البرامج ذات الطابع الإنساني في الموسم الرمضاني، جامعًا بين التأثير المجتمعي والتفاعل الجماهيري الواسع.

بركة رمضان السوشيال مستقبل_وطن سامح حسين الموسم الرمضاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

ترشيحاتنا

أرشيفية

الرئيس الأرميني يستقبل أول سفير لفلسطين بأرمينيا: محطة تاريخية

أرشيفية

وزير الخارجية الإيراني: هذه هي شروطنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة

الناتو

الناتو يجدد دعمه لكييف في الذكرى الرابعة للحرب ويبحث تعزيز الدفاعات الجوية

بالصور

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال
اضطراب الاندفاعية عند الأطفال

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

صداع الصيام
صداع الصيام
صداع الصيام

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما
مخاطر النوم على وسائد مرتفعة لمرضى الجلوكوما

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

فول بالبشاميل
فول بالبشاميل
فول بالبشاميل

فيديو

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد