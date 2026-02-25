جهاز 6 أكتوبر يشن حملة مكبرة لإعادة الانضباط ورفع الإشغالات بالحصري والحي المتميز

صرح المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر انه تم تنفيذ حمله مكبره استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات في عدد من الأحياء ( الحى الاول - الحى المتميز - محيط الحصرى) والطرق والمحاور الرئيسية

حيث أسفرت الحمله عن إزالة كافة العوائق والتعديات والاشغالات التي تعيق حركة المواطنين والسيارات.

وذلك بناءً على توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعدم التهاون مع أي مخالفة تشوه الوجه الحضاري للمدن الجديدة.

وفى السياق ذاته تم التحفظ على عدد من ( السياس) واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمه فى هذا الشأن.

بالإضافة إلى التحفظ على عدد ٢ توكتوك وايداعهم مخازن الجهاز لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمه فى هذا الشأن.

تم تنفيذ الحملة بحضور ميداني مكثف من قيادات الجهاز والهيئة، المهندس راضي خليل، نائب رئيس الجهاز، المهندس محمود ممدوح، إدارة التنمية بالهيئة، المهندس محمد القليوبي إدارة المرافق بالهيئة وتأمين شرطي كامل لضمان فرض هيبة القانون، بقيادة العقيد شريف الطويل، رئيس قسم شرطة مرافق أكتوبر، وبمشاركة فعالة من رجال أمن الجهاز بقيادة الاستاذ سمير الوكيل، ومسؤل الاشغالات المهندس محمد الجنزورى ومشرفى القطاعات الدكتور مصطفى عرندة والاستاذ على نصير ورجال الأمن والأحياء

أوضح الدكتورمصطفى عرنده المتحدث الإعلامي أن أكد جهاز المدينة مستمر فى الحملات ولن تتوقف حتى يتم القضاء تماماً على اى مظاهر عشوائية وضمان الالتزام الكامل باللوائح المنظمة للطريق العام.