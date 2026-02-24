قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

نائب وزيرة الإسكان للمرافق يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم

آية الجارحي

قام المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بزيارة ميدانية إلى محافظة الفيوم، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

جاء ذلك بحضور المهندس وليد سعيد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار متابعة المشروعات القومية ودفع معدلات التنفيذ.

وشملت الجولة تفقد محطة مياه شرب العزب الجديدة – المرحلة الثالثة بطاقة 120 ألف م³/يوم، ومحطة قحافة المطورة بطاقة 43 ألف م³/يوم، حيث تمت متابعة مكونات المحطات ومعدلات التنفيذ، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، لضمان دخول المشروعات الخدمة وفق التوقيتات المقررة.

وخلال تفقد محطة قحافة المطورة، أشاد المهندس أحمد عمران بالجهود المبذولة من العاملين بالمحطة، وما لمسَه من مستوى متميز في الأداء والالتزام، مؤكدًا أهمية هذه المشروعات في دعم منظومة مياه الشرب بالمحافظة.

كما تابع المهندس أحمد عمران، ومرافقوه، بدء تجارب التشغيل بالمحطة، موجهًا بسرعة استكمال مراحل التشغيل النهائي، تمهيدًا لدخولها الخدمة بكامل طاقتها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما تفقد الوفد منظومة المعامل المركزية لمراقبة جودة المياه، واطلعوا على إجراءات التحليل وسحب العينات الدورية، بما يضمن مطابقة المياه للمواصفات القياسية، وسرعة الاستجابة لأي ملاحظات أو شكاوى، حفاظًا على صحة المواطنين.

واستعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، خلال الجولة، الموقف التنفيذي للمشروعات، والتي تشمل مد وتدعيم شبكات المياه، وتنفيذ الوصلات المنزلية، ومشروعات الصرف الصحي بالقرى المستهدفة، إلى جانب دعم منظومة التشغيل والصيانة الذاتية، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وخفض التكاليف.

جدير بالذكر أن نسبة تغطية مياه الشرب بمحافظة الفيوم تبلغ 100% بإجمالي طاقة تصميمية تصل إلى 853 ألف م³/يوم، فيما يجري تنفيذ مشروعات لتوسيع خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والارتقاء بالبنية التحتية بالمحافظة.

مجلس أمناء العاشر من رمضان وجهاز المدينة ينظمان معرض «مكافحة الغلاء»

طريقة عمل سلطة الباذنجان والفلفل المشوي مع الخضروات

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

