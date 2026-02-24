الجمعة.. قصور الثقافة تطلق "ليالي رمضان الثقافية والفنية" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

ضمن برنامج احتفال وزارة الثقافة بشهر رمضان المبارك، وبرعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، تنطلق فعاليات "ليالي رمضان الثقافية والفنية" في الثامنة والنصف مساء الجمعة المقبلة 9 رمضان، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر حتى يوم 20 رمضان.

وتشمل الفعاليات عدة برامج منها "راوي من بلدنا"، "المقهى الثقافي"، "واحة الشعراء"، و"إضاءات حول إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة"، بالإضافة إلى العروض الفنية، ومعرض للكتاب وآخر للحرف التراثية، والورش الخاصة بالأطفال، وذوي الهمم والموهوبين، وورش ومعارض الجمعيات، والمسابقات الثقافية.

برنامج فني متنوع لفرق الإنشاد والموسيقى العربية

تقدم الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال إدارتي المهرجانات والموسيقى، برنامجا فنيا متنوعا، بمشاركة فرق الإنشاد الديني، والموسيقى العربية، ويبدأ مع عرض فني لفرقة البحيرة للإنشاد الديني، يليه يوم 10 رمضان عرض فني لفرقة كفر الشيخ للموسيقى العربية، ويشهد يوم 11 رمضان عرضا لفرقة سوهاج للإنشاد الديني، وعرض آخر لفرقة أطفال وطلائع الشاطبي، وفي يوم 12 رمضان تقدم فرقة أبو قير للموسيقى العربية عرضا فنيا ثم عرض لفرقة جاردن سيتي للعرائس.

وفي يوم 13 رمضان تقدم الفيوم للإنشاد الديني عرضا فنيا يليه عرض آخر لفريق كورال أطفال المنيا.

وتتواصل الفعاليات يوم 14 رمضان مع فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، ويوم 15 رمضان عرض لفرقة بورسعيد للإنشاد الديني، ويشهد يوم 16 رمضان مشاركة فرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية، وفريق كورال أطفال الفيوم، وفي يوم 17 رمضان تقدم فرقة النمسا بالأقصر للإنشاد الديني عرضا فنيا يعقبه عرض لفريق كورال أطفال دمنهور.

ويستقبل المسرح يوم 18 رمضان فريقي كورال التذوق للموسيقى العربية، وأطفال قنا، ويشهد يوم 19 رمضان عرضا فنيا لفرقة قنا للإنشاد الديني، فيما تختتم العروض يوم 20 رمضان مع فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية.

كما تقدم الإدارة المركزية للشئون الثقافية، مجموعة من البرامج منها "راوي من بلدنا" الذي يضم عروض السيرة الهلالية وتقدمها فرقة محمد عزت السوهاجي في الفترة من 9 وحتى 14 رمضان، وتتواصل من يوم 15 حتى 20 رمضان مع فرقة عز الدين نصر الدين، تقديم د. مسعود شومان.

ندوات متنوعة بالمقهى الثقافي

ويتضمن المقهى الثقافي ندوات تثقيفية متنوعة للاحتفاء بعدد من الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2025، للحديث عن تجربتهم الإبداعية ومسيرة حياتهم، حيث تقام يوم 9 رمضان ندوة د. مسعود شومان، ويشهد يوم 10 رمضان ندوة د. خالد أبو الليل، يعقبها لقاء يتحدث خلاله د. أبو الفتوح البرعي عن الشاعر الراحل عبد القادر عيد عياد ضمن برنامج "عطر الأحباب".

وتعقد يوم 11 رمضان ندوة الكاتب د. خيري دومة، بينما يقدم يوم 12 رمضان ندوة الكاتبة دعاء جمال، ويشهد يوم 13 رمضان ندوة الكاتبة فاطمة المعدول.

وتتواصل الفعاليات يوم 14 رمضان مع ندوة بعنوان "أدب البادية" بمشاركة مسعد أبو بدر ومنصور القديري، يليها لقاء ضمن برنامج "عطر الأحباب" يقدمه الكاتب عبد الله السلايمة عن الكاتب الراحل صلاح فاروق.

بينما تخصص يوم 15 رمضان ندوة الشاعر أحمد ياسر فتحي، وفي يوم 16 رمضان تقام ندوة الشاعر إبراهيم أبو سمرة.

وفي يوم 17 رمضان يقدم د. أسامة البحيري لقاء عن الكاتب الراحل د. محمد عبد المطلب ضمن برنامج "عطر الأحباب".

ويشهد يوم 18 رمضان ندوة الشاعر أحمد درويش، يليها لقاء ضمن برنامج "عطر الأحباب" يتحدث فيه محمود الشربيني عن الشاعر الراحل محمد السيد إسماعيل.

وفي يوم 19 رمضان تعقد ندوة الشاعر أحمد الشهاوي. وتختتم فعاليات المقهى الثقافي يوم 20 رمضان مع لقاء ضمن برنامج عطر الأحباب يتحدث خلاله الفنان محمد محمد نوار، عن الفنان الراحل محمد عزت.

برنامج واحة الشعراء

ويستضيف يوميا مجموعة من أبرز الشعراء من جميع المحافظات بمصاحبة فقرة فنية، ويشهد يوم 9 رمضان أمسية يشارك بها الفنان حسن زكي، ويديرها د. أشرف الرزيقي، وبمشاركة كل من الشعراء: د. شيرين العدوي، أحمد حسن، عصام مهران، محمود التمساح، لبنى حمادة، مها الغنام، أشرف البنا، شرقاوي حافظ، د. حمدي شتا، جيلان زيدان، د. زينب الشاذلي.

وتقام يوم 10 رمضان أمسية أيضا يشارك بها الفنان حسن زكي، يديرها الشاعر مدحت العيسوي، ويشارك بها الشعراء نزار البيومي، أحمد الأقطش، هالة عصفور، محمد عطوة، سامح محجوب، أمل عامر، عبود حداد، حاتم مرعي، وليد المصري، وممدوح عبد الهادي.

وتقام أمسية يوم 11 رمضان أمسية بمصاحبة الفنان علي إسماعيل، ويديرها الشاعر سعيد شحاتة، ويشارك بها الشعراء أحمد مرسال، صبري عبد الرحمن، مختار عوض، محمد العلمي، جاسر جمال الدين، أسامة بدر، د. محمد عبيد، راضي الطهطاوي، أحمد فضل شبلول، وطاهر سعيد.

ويشهد يوم 12 رمضان أمسية بمصاحبة الفنان علي إسماعيل و يديرها الكاتب محمود دوير، ويشارك بها محمود هليل، محمد زكريا حبيشي، سكينة جوهر، علي عبد العزيز، حمدي فرحات، محمد حسني إبراهيم، علية طلحة، حبيبة الزين، أشرف البولاقي، وسناء مصطفى.

وتقام يوم 13 رمضان أمسية بمشاركة الفنان عهدي شاكر، يديرها الشاعر طارق عمران، ويشارك بها الشعراء د. كمال كوكب، ناصر محسب، صلاح الزيني، هدير عزت، عبيد طربوش، جمال العدوي، إبراهيم ضاحي، عصام السنوسي، محمد علي عزب، رفعت المرصفي، وأحمد المقدم.

وفي يوم 14 رمضان تقام أمسية بمصاحبة الفنان عهدي شاكر، ويديرها د. حمدي سليمان، ويشارك بها د. سمير محسن، حاتم عبد الهادي، حسونة فتحي، سالم أبو شبانة، أسعد اللكي، محمد المغربي، محمود فخر الدين، وعبد الكريم الشعراوي.

ويشهد يوم 15 رمضان أمسية بمصاحبة الفنان أحمد صالح، وتديرها الشاعرة أمينة عبد الله، بمشاركة الشعراء أحمد عيد، محمد عبد الستار الدش، حسني الإتلاتي، محمد يوسف حامد، د. عايدي جمعة، كمال عبد الرحيم، سيدة فاروق، وائل السمري، عويس معوض، وهناء أمين.

وتقام يوم 16 رمضان أمسية يشارك بها أيضا الفنان أحمد صالح، وتديرها وسام جار النبي الحلو، بمشاركة الشعراء عبير فوزي، شيماء حلمي، محمد جابر متولي، مدثر الخياط، عبد الله نظير هويدي، هدى عبد الله، حاتم المرسي، ياسمين الشاذلي، محمود الدايداموني، وعشم مكادي.

وتتواصل الفعاليات يوم 17 رمضان مع أمسية بمصاحبة الفنان عبد الله رجال، يديرها د. مصطفى القزاز، ويشارك بها الشعراء عبد المنعم الحريري، تيام الشافعي، فاتن متولي، أسامة عبد العزيز، سعيد قنديل، أحمد هاشم، مصطفى معاذ، د. أحمد العراقي، ومحمد جاد المولى.

وفي يوم 18 رمضان تقدم أمسية بمصاحبة الفنان عبد الله رجال، يديرها الشاعر السعيد المصري، ويشارك بها الشعراء صادق أمين، يونس أبو سبع، د. ياسمين صالح، يحيى سمير، محمد المتيم، سامح هريدي، نور سليمان، حسين الموافي، سعيد الصاوي، وإكرام هلال.

ويشهد يوم 19 رمضان أمسية بمصاحبة الفنان كرم مراد، يديرها الشاعر عزت إبراهيم، ويشارك بها الشعراء رضا عبد النبى، محمد الحناطي، عبير الراوي، علي نوح، حامد أنور، عمرو عامر، محمد توفيق لبن، صلاح بدران، محمد حجاج، د. ربيع شكري.

وتقام يوم 20 رمضان أمسية بمصاحبة الفنان محمد شريف، يديرها د. محمود ذكري، ويشارك بها الشعراء أحمد نصر، منال الصناديقي، علا بركات، رحاب لطفي، مصطفى مقلد، عماد سالم، مصطفى أبو هلال، عبد الرحيم طايع، مختار عيسى، وأحمد معروف شلبي.

إضاءات حول إصدارات الهيئة

ويتضمن البرنامج حفلات توقيع ومناقشات كتب من خلال الإدارة العامة للنشر، حيث يشهد يوم 9 رمضان مناقشة كتاب "لجنة التأليف والنشر والترجمة.. الكتيبة الطليعية للثقافتين المصرية والعربية" لأمل سالم، ويوم 10 رمضان مناقشة كتاب"مطبعة البابي الحلبي ودورها في حركة الطباعة والنشر في مصر والعالم العربي" للدكتور أشرف مؤنس، يوم 11 رمضان مناقشة ديوان "فريدة- جدارية أمي اللي باعت عفشها" لسعيد شحاتة، يوم 12 رمضان مناقشة مسرحية "رحلة العائلة المقدسة" لصلاح عبد الحليم، يوم 13 رمضان مناقشة المجموعة القصصية"وجوه كثيرة لرجل واحد" لفكري عمر، يوم 14 رمضان مناقشة المجموعة القصصية "خرائط الوحدة" لمحمود عبد الدايم، يوم 15 رمضان مناقشة كتاب "المكان بين الواقع والخيال السردي" لسيد الوكيل، يوم 16 رمضان مناقشة كتاب "المرأة في البادية" للدكتورة أحلام أبو نوارة، يوم 17 رمضان مناقشة كتاب "حكاية مصر الجديدة" لفؤاد مرسي، يوم 18 رمضان مناقشة كتاب "المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم" للدكتورة شيماء عيد، يوم 19 رمضان مناقشة كتاب "بين سطوة الصورة وسلطة المبدع" للدكتورة أمل الجمل، ويختتم البرنامج يوم 20 رمضان بمناقشة كتاب"فن الإعلان في عصر الذكاء الاصطناعي" تأليف د. دعاء الدسوقي.

كما يقدم برنامج مكثف للموهوبين وذوي الهمم من خلال كل من الإدارة العامة للمواهب، والإدارة العامة للتمكين الثقافي، والإدارة العامة للجمعيات، يشمل ورش حكي للأطفال حول القيم الإيجابية في شهر رمضان، ومعارض للحرف التراثية، هذا بالإضافة ورش لتعليم الرسم والتلوين، والطرق على النحاس، رسم بالحنة، فن المكرمية، فن الكونكريت، تصميم حلي ومشغولات يدوية، طباعة بالاستنسل.

وتقدم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل، برنامجا متنوعا يشمل لقاءات تثقيفية وتوعوية حول آداب الصيام، فضل الإحسان، إعادة التدوير وعلاقته بالتنمية المستدامة، استثمار الوقت في رمضان، بر الوالدين، حب العبادات والطاعات، قبعات التفكير الست، الطعام الصحي وأهميته، وآداب استقبال العيد وغيرها.

كما يشمل البرنامج باقة من الورش الفنية، والحرفية بمشاركة نخبة من الفنانين والمدربين المتخصصين منها تصميم فوانيس، مفارش، عرائس، وميداليات بخامات متنوعة، مشغولات يدوية بالخرز، وأخرى بالنسيج الوبري، عمل تشكيلات بالورق، الصلصال وعجينة السيراميك، تصميم ماسكات بالفوم الملون، تعليم فن الديكوباج، كوسترات بالأركت، كروت تهنئة بالكانسون، تصميمات بالجلد الطبيعي، هذا بالإضافة إلى المسابقات الثقافية، وفقرات الرسم على الوجه، وتختتم الفعاليات مع معرض فني نتاج الورش. ومسابقات وتوزبع مجلات قطر الندى على الأطفال من خلال الإدارة العامة للمكتبات.



وتقدم هيئة قصور الثقافة أكثر من 679 فعالية ثقافية وفنية كبرى خلال شهر رمضان في 8 مواقع مركزية بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى مئات الفعاليات المقدمة بالمواقع الثقافية التابعة للهيئة بجميع المحافظات على مدار الشهر الكريم.