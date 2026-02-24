محافظ الوادي: وقف تخصيص أراض زراعية بمناطق الحظر المائي حفاظًا على الخزان الجوفي

عقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعًا لبحث ملفات الاستثمار الزراعي و تقنين أوضاع المستفيدين بمناطق الحظر المائي، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

و أوضحت المحافظ أن الطرح المتوازن في التعامل مع هذا الملف يتضمن خطة المحافظة في استمرار وقف أي تخصيص للأراضي الزراعية بمناطق الحظر؛ حفاظًا على استدامة الخزان الجوفي وخطط التنمية،والتعامل الرشيد مع هذا المورد الحيوي وحق الأجيال المتعاقبة فيه

و أكدت مجدي أنه تم الاتفاق على تقنين وضع الأراضي المخصصة والتي قام أصحابها بحفر الآبار الجوفية قبل صدور القرار ،من خلال تحديد ضوابط لحد السحب المائي الآمن و عدد ساعات التشغيل للآبار و تحديد أنواع المحاصيل الزراعية المناسبة لاستهلاك المياه، وتعويض المشروعات المخصصة بعد قرار الحظر بأراضي بديلة بناءً على نسب التنفيذ والجدية في استصلاح الأرض.