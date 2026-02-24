خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا

كشف المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن سلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تتركز على الجهات التي يصدر لها ترخيص وهي القنوات الفضائية.



وتابع خالد عبد العزيز الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" : " المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس له سلطة على قنوات اليوتيوب والسوشيال ميديا وبالتالي لو حصل تجاوز يكون هناك طريقتين لحل الأمر".

ويضيف رئيس مجلس لتنظيم الإعلام: "الطريقة الأولى مخاطبة الشركة الإعلامية بالتجاوز الذى حدث والمطالبة بإيقافه وهى تناقشنى حول كيفية التجاوز، أما الطريقة الثانية هي منع ظهور الشخص المتجاوز على القنوات الفضائية التي أملك سلطة عليها".

وتابع خالد عبد العزيز :" لدينا سيطرة على القنوات الفضائية التي تتبع شركات مصرية أو القنوات الفضائية التي تثبت من مصر وليس من الخارج ، وانما بخلاف ذلك ليس لدينا سلطات عليهم".

وعن السوشيال ميديا قال خالد عبد العزيز: "السوشيال ميديا أفادت المشهد الإعلامي ولكن هناك سلبيات وتنتشر على نطاق واسع ، نحن أمام أمر لا يمكن إيقافه ولكن نملك التوعية للمواطنين ".

