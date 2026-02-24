إبراهيم نور الدين: إبراهيم حسن وحده القادر على التحكم في العميد وقت الجد

كشف إبراهيم نور الدين الحكم الدولى أن إبراهيم حسن مدير الكرة بمنتخب مصر هو الوحيد الذى يمكنه السيطرة على انفعالات حسام حسن مدرب الفراعنة.

وقال إبراهيم نور الدين الذى حل ضيفاً على الاعلامى عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان عبر صفحته الشخصية :" سيد عبد الحفيظ وقت وجوده في منصب مدير الكرة في الأهلى يجيد التعامل مع الحكام وليه طريقة معينة في الضغط عليهم وكنت بعرف اتعامل معاه"

ويضيف إبراهيم نور الدين :"كمان حسام حسن مع سيد عبد الحفيظ هما أحسن ناس في مصر عندهم ميزة الضغط على الحكام ومحدش يقدر يسيطر على انفعالات حسام حسن غير أخوه إبراهيم وقت الجد".