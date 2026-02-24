قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد ادعائه تدمير النووي .. كيف يبرر ترامب ضرب إيران؟
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
مفاجأة.. هل يتم سحب استضافة كأس العالم 2026 من المكسيك؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
محمد إبراهيم

ونحن ندخل العام الخامس من الحرب الروسية الأوكرانية، لم يعد الحديث يدور حول معارك الدبابات والصورايخ أو حتى معارك المشاة بين البلدين ، بل الحديث أصبح يدور حول استخدام كلا البلدين لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المسيرات التي يمتلكانها ، والتي تفتح بابا لعصر جديد من الحروب.

مسيرات أوكرانية تعمل بالذكاء الاصطناعي

في خضم حرب أوكرانيا، ظهرت نماذج  مسيرات أوكرانية قادرة على تحديد الهدف، ومطاردته وضربه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده، مثل المسيرة (بامبلي) القادرة على الإقلاع والتحليق بدون طيار، وتحديد الموقع الجغرافي، والملاحة إلى مناطق الهجوم، دون تدخل بشري.

اتخاذ قرارت دون تدخل بشري

أوكرانيا لم تقف عند هذه المسيرة فحسب؛ بل اندفعت بقوة نحو تطويع جزء كبير من المسيرات الجوية والبحرية التي تمتلكها وأصبحت تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدمتها في ضرب العمق الروسي ومنشآت حساسة، حيث اتخذت هذه المسيرات قرارات شبه ذاتية أثناء الطيران، وتفادت الدفاعات الجوية، واختارت الأهداف بدقة عالية.

البحر الأسود.. اختبار مفتوحة لحروب المستقبل

أما في البحر، فقد شكلت المسيرات البحرية الأوكرانية الذكية تحديا استراتيجيا لروسيا، إذ نجحت في تنفيذ هجمات دقيقة على قطع بحرية وموانئ، معتمدة على خوارزميات متقدمة للملاحة والمناورة وتحديد الأهداف، ما حول البحر الأسود إلى ساحة اختبار مفتوحة لحروب المستقبل.

أنظمة اعتراض إلكترونية روسية لمواجهة التهديد الأوكراني 

ولمواجهة ذلك؛ طورت روسيا من منظومتها في محاولة لاحتواء التهديد المتصاعد الذي تمثله هذه المسيرات التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تشمل هذه المنظومات رادارات متطورة قصيرة ومتوسطة المدى، وأنظمة اعتراض إلكترونية قادرة على اكتشاف المسيرات الصغيرة والبطيئة التي يصعب رصدها بالوسائل التقليدية.

أجهزة تشويش روسية تعمل بالذكاء الاصطناعي

إلى جانب ذلك، برزت أجهزة التشويش الإلكتروني كأحد أخطر أسلحة موسكو في هذه الحرب، حيث طورت روسيا أجهزة حديثة مضاد للمسيرات، تعمل بالذكا الاصطناعى، مثل النظام المتنقل المضاد للطائرات المسيرة Abzats، و جهاز تشويش Gyurza، والذي يستخدمه الجيش الروسى بأوكرانيا، بجانب أنظمة أخرى تستخدمها روسيا معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

نقل قرار المعركة للخوارزميات 

أخطر ما يطرحه الذكاء الاصطناعي القتالي هو انتقال قرار استخدام القوة من الإنسان إلى الخوارزمية، فكلما زادت درجة الاستقلالية في الأنظمة المسلحة، تقلصت مساحة السيطرة البشرية، وارتفعت احتمالات الخطأ القاتل ويصبح التمييز بين الهدف العسكري والمدني تحديا أخلاقيا وقانونيا لا تستطيع الآلة، مهما بلغت دقتها، أن تحسمه بشكل مطلق.

لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية مجرد صراع على الأرض، بل تحولت إلى مواجهة عالمية غير معلنة حول من يمتلك زمام التكنولوجيا العسكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، ومع استمرار هذا السباق المحموم ، يبدو أن حروب المستقبل لن تُحسم فقط بالقوة، وإنما بالقدرة على شل أعصاب الخصم الرقمية.

الحرب الروسية الأوكرانية روسيا أوكرانيا الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

ترشيحاتنا

سيارات الجمارك

بورش وBMW ومرسيدس.. تفاصيل مزاد جمارك السيارات بمطار القاهرة

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار يبحث مع «سكاتك» النرويجية تعزيز استثمارات التحول الأخضر في مصر

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار يبحث مع رئيس شركة سكاتك النرويجية التعاون في مجال الطاقة المتجددة

بالصور

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب

4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر
أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر
أطعمة تزيد الوزن في شهر رمضان دون أن تشعر

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد