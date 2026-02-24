4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما

ونحن ندخل العام الخامس من الحرب الروسية الأوكرانية، لم يعد الحديث يدور حول معارك الدبابات والصورايخ أو حتى معارك المشاة بين البلدين ، بل الحديث أصبح يدور حول استخدام كلا البلدين لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المسيرات التي يمتلكانها ، والتي تفتح بابا لعصر جديد من الحروب.

مسيرات أوكرانية تعمل بالذكاء الاصطناعي

في خضم حرب أوكرانيا، ظهرت نماذج مسيرات أوكرانية قادرة على تحديد الهدف، ومطاردته وضربه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وحده، مثل المسيرة (بامبلي) القادرة على الإقلاع والتحليق بدون طيار، وتحديد الموقع الجغرافي، والملاحة إلى مناطق الهجوم، دون تدخل بشري.

اتخاذ قرارت دون تدخل بشري

أوكرانيا لم تقف عند هذه المسيرة فحسب؛ بل اندفعت بقوة نحو تطويع جزء كبير من المسيرات الجوية والبحرية التي تمتلكها وأصبحت تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدمتها في ضرب العمق الروسي ومنشآت حساسة، حيث اتخذت هذه المسيرات قرارات شبه ذاتية أثناء الطيران، وتفادت الدفاعات الجوية، واختارت الأهداف بدقة عالية.

البحر الأسود.. اختبار مفتوحة لحروب المستقبل

أما في البحر، فقد شكلت المسيرات البحرية الأوكرانية الذكية تحديا استراتيجيا لروسيا، إذ نجحت في تنفيذ هجمات دقيقة على قطع بحرية وموانئ، معتمدة على خوارزميات متقدمة للملاحة والمناورة وتحديد الأهداف، ما حول البحر الأسود إلى ساحة اختبار مفتوحة لحروب المستقبل.

أنظمة اعتراض إلكترونية روسية لمواجهة التهديد الأوكراني

ولمواجهة ذلك؛ طورت روسيا من منظومتها في محاولة لاحتواء التهديد المتصاعد الذي تمثله هذه المسيرات التي تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تشمل هذه المنظومات رادارات متطورة قصيرة ومتوسطة المدى، وأنظمة اعتراض إلكترونية قادرة على اكتشاف المسيرات الصغيرة والبطيئة التي يصعب رصدها بالوسائل التقليدية.

أجهزة تشويش روسية تعمل بالذكاء الاصطناعي

إلى جانب ذلك، برزت أجهزة التشويش الإلكتروني كأحد أخطر أسلحة موسكو في هذه الحرب، حيث طورت روسيا أجهزة حديثة مضاد للمسيرات، تعمل بالذكا الاصطناعى، مثل النظام المتنقل المضاد للطائرات المسيرة Abzats، و جهاز تشويش Gyurza، والذي يستخدمه الجيش الروسى بأوكرانيا، بجانب أنظمة أخرى تستخدمها روسيا معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

نقل قرار المعركة للخوارزميات

أخطر ما يطرحه الذكاء الاصطناعي القتالي هو انتقال قرار استخدام القوة من الإنسان إلى الخوارزمية، فكلما زادت درجة الاستقلالية في الأنظمة المسلحة، تقلصت مساحة السيطرة البشرية، وارتفعت احتمالات الخطأ القاتل ويصبح التمييز بين الهدف العسكري والمدني تحديا أخلاقيا وقانونيا لا تستطيع الآلة، مهما بلغت دقتها، أن تحسمه بشكل مطلق.

لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية مجرد صراع على الأرض، بل تحولت إلى مواجهة عالمية غير معلنة حول من يمتلك زمام التكنولوجيا العسكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، ومع استمرار هذا السباق المحموم ، يبدو أن حروب المستقبل لن تُحسم فقط بالقوة، وإنما بالقدرة على شل أعصاب الخصم الرقمية.