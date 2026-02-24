قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بفعل جني الأرباح.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد موجة قوية من الارتفاع خلال اليومين الماضيين، متأثرة بعمليات جني أرباح اعتيادية.

وكان المعدن الأصفر لامس أمس أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

 

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 فبراير   2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

 

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل  5153 دولارا للأوقية.


سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5966 جنيهًا للشراء.


سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 6960 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.


سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7954 جنيهًا.


سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 55.680 ألف جنيه.

