الاتحاد الأوروبي يتعهد بأكثر من مليار يورو لإعادة تأهيل شبكة الطاقة في أوكرانيا
قرار عاجل من بيراميدز بشأن حكم فيديو مباراة غزل المحلة
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقربك إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
أخبار البلد

غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان

الدراما الرمضانية
الدراما الرمضانية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تواصل لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الناقدة السينمائية د.ماجدة موريس، أعمالها لرصد وتقييم ما يُعرض من أعمال خلال الموسم الحالي، في ضوء الدور الرقابي والتنظيمي الذي يضطلع به المجلس لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأكواد المنظمة للعمل الإعلامي، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير.

وتعقد لجنة الدراما، غدًا الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة الأعمال الدرامية التي تم عرضها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، والوقوف على أبرز الملاحظات الفنية والمهنية المتعلقة بها.

ومن المقرر أن تُصدر لجنة الدراما تقريرًا شاملًا يتضمن نتائج أعمال الرصد والتقييم لكافة الأعمال المعروضة.

يأتي الاجتماع ضمن خطة اللجنة لمتابعة المحتوى الدرامي بشكل دوري، بما يشمل تقييم الجوانب الفنية والموضوعية، ومدى الالتزام بالقيم المجتمعية والمعايير التي حددها المجلس لتنظيم العمل الدرامي خلال الموسم الرمضاني، مع الحفاظ على حرية الرأي والتعبير.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة وهم الكاتبة الصحفية علا الشافعي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع، ومسئول المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج الكبير أحمد صقر، والمخرج الكبير هاني لاشين، والناقدة سارة نعمة الله، والناقدة رانيا يوسف، والشاعر والروائي أحمد الشريف، والكاتب الصحفي والناقد والسيناريست زين خيري شلبي، والناقد السينمائي رامي المتولي، وأحمد عبد الغني، المشرف على المرصد الإعلامي بصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، ودينا المقدم، وأمير يوسف.

الدراما الرمضانية مسلسلات رمضان الأعلى للإعلام لجنة الدراما الأسبوع الأول من رمضان

