الاتحاد الأوروبي يتعهد بأكثر من مليار يورو لإعادة تأهيل شبكة الطاقة في أوكرانيا
قرار عاجل من بيراميدز بشأن حكم فيديو مباراة غزل المحلة
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقربك إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
وزيرة الثقافة تشارك في جلسة استماع بالبرلمان لمناقشة تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
جمال عاشور

شاركت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة إعداد رؤية متكاملة لمشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بحضور كلًا من الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.


كما حضر الاجتماع عدد من الشخصيات المعنية والهيئات المختصة بهذا الملف، وعددا من هيئات مكاتب اللجان البرلمانية، وممثلي المجلس الأعلي للإعلام والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وأبدت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة عن سعادته بتواجده في اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في أول مشاركة لها في لجان مجلس النواب، مثمنة دعوة اللجنة لعقد جلسات الاستماع الخاصة بموضوع يهم الدولة وكافة الأسر المصرية، وهو إعداد مشروع قانون لوضع ضوابط استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.


وأكدت وزيرة الثقافة أن من يتذوق قيمة الثقافة يدرك أثرها العميق في تشكيل الوعي وبناء الشخصية، مشيرة إلى أن الفئة العمرية من18 إلى 24 عامًا، وما دونها، تحتاج إلى الحوار والتواصل المستمر، وفتح قنوات التفاهم معها، بما يسهم في خلق حالة من التفاعل الإيجابي مع المجتمع.


وأوضحت الدكتورة جيهان زكي أنها لا تؤيد فكرة المنع المطلق لاستخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، خاصة مع أجيال «ألفا» و«Z»، مؤكدة أن المواجهة الحقيقية تكمن في التوجيه والإقناع، وتقديم بدائل ثقافية وفنية جاذبة، قادرة على جذب اهتمام الشباب وتنمية وعيهم، وقالت إن وزراة الثقافة تتبنى استراتيجية تقوم على “الفكر والحوار”، وتستهدف استعادة الدور الريادي لنحو 600 قصر ثقافة على مستوى الجمهورية، لتكون المنارة الحقيقية لبناء الوعي، مشددة على أن “مواجهة الفكر لا تكون إلا بالفكر، ومجابهة الكلمة تكون بالكلمة والعلم”.


وأكدت وزيرة الثقافة على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة بشكل إيجابي في خدمة الثقافة والتعليم، والعمل على تعزيز دور المؤسسات الثقافية في بناء الوعي الرقمي، وحماية النشء من المخاطر المرتبطة بالاستخدام غير الآمن لمنصات التواصل الاجتماعي.


وأكدت في ختام مشاركتها أن وزارة الثقافة حريصة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية، من أجل الوصول إلى رؤية متكاملة تحقق التوازن بين حرية الاستخدام والحماية المجتمعية، بما يضمن تنشئة جيل واعٍ، قادر على التعامل المسؤول مع أدوات العصر الرقمي.

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

موعد مواجهة الأهلي والترسانة في دوري سوبر رجال الطائرة

تشكيل كلوب بروج أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

انطلاقة قوية لبطولة دبي للتنس

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

