فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقرب إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
غدًا .. لجنة دراما الأعلى للإعلام تناقش أعمال الأسبوع الأول من رمضان
اعتماد أول سفير لـ فلسطين في يريفان .. ورئيس أرمينيا : حدث تاريخي
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بالعاصمة الجديدة ويوجه بتعميمها في كافة المستشفيات
بالصور

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

آية التيجي

حذّر خبراء في أمراض الجهاز الهضمي من أن ملايين الأشخاص الذين يعانون من مشكلات هضمية مزمنة قد يكونون شُخِّصوا خطأ بمتلازمة القولون العصبي (IBS)، بينما يعانون في الواقع من حالة تُعرف باسم فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO).

ويتسبب فرط نمو بكتيريا الأمعاء في مضاعفات خطيرة تشمل نقص الفيتامينات، مشكلات الكلى، بل وحتى بعض أنواع السرطان، وفقا لما نسر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويتسبب فرط نمو بكتيريا الأمعاء SIBO في أعراض، مثل: الإسهال، الانتفاخ، وآلام البطن، غالبًا ما يتم الخلط بينها وبين أعراض القولون العصبي، مما يؤخر العلاج المناسب.

في الوضع الطبيعي، تحتوي الأمعاء الدقيقة على عدد قليل جدًا من البكتيريا، بينما يتركز معظم “الميكروبيوم” النافع في الأمعاء الغليظة.

ولكن في حالات نمو بكتيريا الأمعاء SIBO، تنتقل البكتيريا إلى الأمعاء الدقيقة وتتكاثر بشكل مفرط، ما يؤدي إلى:
انتفاخ شديد بالبطن
غازات مفرطة
إسهال مزمن
ألم في المعدة
فقدان وزن غير مبرر

وتحدث الأعراض نتيجة تخمّر الطعام داخل الأمعاء الدقيقة، مما ينتج عنه غازات تسبب الشعور بعدم الراحة.

لماذا يحدث فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة؟

ويربط الخبراء الحالة بعدة عوامل، أبرزها:

ـ نقص حمض المعدة:
حمض المعدة يلعب دورًا أساسيًا في قتل البكتيريا الموجودة في الطعام. الأشخاص الذين يعانون من انخفاض طبيعي في حمض المعدة، أو الذين يتناولون أدوية الحموضة المعروفة باسم مثبطات مضخة البروتون (PPIs) مثل أوميبرازول ولانسوبرازول، يكونون أكثر عرضة للإصابة.

ـ بطء حركة الأمعاء:
أي حالة تؤدي إلى بطء انتقال الطعام داخل الجهاز الهضمي تمنح البكتيريا فرصة أكبر للتكاثر.
من الفئات الأكثر عرضة:
مرضى السكري
كبار السن
من خضعوا لجراحات في البطن
مستخدمو حقن إنقاص الوزن التي تبطئ عملية الهضم

ـ مشكلات تشريحية في الأمعاء:
مثل وجود جيوب في جدار الأمعاء (داء الرتوج)، حيث يمكن للبكتيريا أن تختبئ وتتكاثر.

كيف يتم تشخيص SIBO؟

وبعد استبعاد أمراض خطيرة مثل سرطان القولون، قد يخضع المريض إلى: اختبار التنفس (يقيس مستويات الهيدروجين والميثان)، أو منظار المعدة (يُعتبر المعيار الذهبي لكنه أكثر تدخلاً).

ولكن بعض الخبراء يرون أن اختبار التنفس ليس دقيقًا دائمًا، وقد يؤدي إلى تشخيص زائد أو خاطئ.

ما مخاطر ترك SIBO دون علاج؟

وتشير دراسات إلى أن إهمال الحالة قد يؤدي إلى:
نقص الفيتامينات وسوء الامتصاص
مشكلات كلوية
ارتباط محتمل ببعض أنواع السرطان مثل سرطان البنكرياس والقنوات الصفراوية والقولون

ما هو علاج فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة؟

ـ المضاد الحيوي:
يؤخذ عادة ثلاث مرات يوميًا لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثمانية أسابيع، وقد يُحسن الأعراض خلال أسابيع قليلة.
لكن العلاج ليس خاليًا من المخاطر، إذ قد يؤثر على البكتيريا النافعة أيضًا.

بدائل طبيعية:

وهناك أدلة على أن بعض المركبات العشبية مثل البربرين وزيت الأوريجانو قد تكون فعالة في بعض الحالات.

ـ نظام غذائي منخفض:
يُستخدم لتقليل تخمّر الطعام داخل الأمعاء، عبر تقليل أطعمة مثل:
القمح
البقوليات
التفاح
منتجات الألبان
الثوم والبصل
المشروبات الغازية

هل يتم تشخيص SIBO بشكل خاطئ؟

ينقسم الخبراء بين من يرى أن المرض غير مُشخَّص بشكل كافٍ، وآخرين يعتقدون أنه قد يكون مُفرط التشخيص بسبب عدم دقة بعض الاختبارات. لذلك يُنصح بالحصول على رأي طبي ثانٍ عند استمرار الأعراض.

SIBO فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة أعراض SIBO الفرق بين SIBO والقولون العصبي أسباب الانتفاخ المزمن علاج SIBO اختبار التنفس SIBO مضاعفات SIBO تشخيص خاطئ للقولون العصبي صحة الجهاز الهضمي

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

