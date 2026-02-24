كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، اليوم الثلاثاء، أنه سيتوجه إلى الهند وأستراليا واليابان في وقت لاحق من هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.

ويتوجه كارني، الذي تسعى حكومته إلى تقليل اعتماد كندا على التجارة مع الولايات المتحدة، إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمناقشة العلاقات التجارية مع ثلاثة من الاقتصادات الرائدة.

ويبدأ كارني زيارته إلى مومباي يوم الخميس لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعدد من قادة الأعمال.

وخلال توقفه في كانبرا، سيلقي كارني خطابًا أمام مجلسي البرلمان الأسترالي، ليصبح بذلك أول رئيس وزراء كندي يفعل ذلك منذ عشرين عامًا.

كما سيلتقي برئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز لمناقشة التطورات في مجالي الدفاع والذكاء الاصطناعي.

وأخيرًا، سيتوجه كارني إلى طوكيو للقاء رئيس الوزراء الكندي تاكايتشي ساناي لمناقشة قضايا الطاقة النظيفة والمعادن الحيوية والأمن الغذائي.