قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي يتعهد بأكثر من مليار يورو لإعادة تأهيل شبكة الطاقة في أوكرانيا
قرار عاجل من بيراميدز بشأن حكم فيديو مباراة غزل المحلة
وزير الخارجية الإيراني: طهران تستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف
فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام الإسماعيلي
دعاء الليلة السابعة من رمضان.. لا تفوت أفضل الكلمات التي تقربك إلى الله
دراما إنسانية تحمل رسالة .. محمد نبيل يتحدث عن مسلسل صحاب الأرض
ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء
قرار قضائي عاجل يخص نجل منى جبر في عقر كلبه مهندسة ديكور بأكتوبر
تحذيرات الأرصاد: طقس شديد البرودة ليلا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية
كندا تفتّش في علاقاتها التجارية مع ثلاثة اقتصادات رائدة
عمر مرموش على رادار برشلونة
تفهم الموقف.. أحمد ماهر يكشف تفاصيل مكالمته مع ياسر جلال | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تفرض حزمة عقوبات جديدة على موسكو وتستثني خط أنابيب دروجبا

بريطانيا
بريطانيا
أ ش أ

 أعلنت المملكة المتحدة فرض نحو 300 عقوبة جديدة على روسيا، تزامنًا مع الذكرى الرابعة لبدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إن لندن تتخذ “إجراءات حاسمة” ضد مصادر الإيرادات التي تمول الحرب الروسية -وذلك وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية.

وشملت العقوبات شركة نقل النفط الروسية ترانسنيفت، المشغلة للجزء الروسي من خط أنابيب دروجبا، الذي يواصل تزويد كل من المجر وسلوفاكيا بالنفط.

وذكرت وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية أن الشركة مسؤولة عن نقل أكثر من 80 بالمئة من صادرات النفط الروسية، ما يزيد الضغوط على الكرملين في تسويق نفطه الخاضع للعقوبات.

غير أن وثيقة صادرة عن مكتب تنفيذ العقوبات المالية التابع للحكومة البريطانية أدرجت خط دروجبا ضمن “المشروعات المستثناة” من نظام العقوبات على روسيا.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه الخط خلافًا حادًا بين بودابست وبروكسل بشأن دعم أوكرانيا. واتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كييف بتعمد إبطاء إصلاح الجزء الأوكراني من الخط بعد تعرضه لأضرار جراء هجوم بطائرة مسيرة في يناير، وفق الرواية الأوكرانية.

وتعرقل بودابست حاليًا قرضًا أوروبيًا بقيمة 90 مليار يورو لصالح أوكرانيا على خلفية النزاع.

ورغم حظر الاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي في 2022، مُنحت استثناءات لواردات الأنابيب، وهو ما تواصل المجر وسلوفاكيا الاستفادة منه، بينما كانت بريطانيا قد حظرت بالفعل استيراد النفط الروسي.

المملكة المتحدة عقوبة روسيا الحرب الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

حالة الطقس

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

وزيرة الثقافة

وزيرة الثقافة تشارك في جلسة استماع بالبرلمان لمناقشة تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي

جولة المحافظ

محافظ أسوان يوجه بتقليل فترات الانتظار وصرف العلاج فوراً لمرضى مركز الأورام

جهود متنوعة

محافظ أسوان: تطوير شامل لمسجد الطابية

بالصور

معجزة طبية في بريطانيا.. ولادة أول طفل بعد زراعة رحم من متبرعة متوفاة

معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع
معجزة طبية تُنهي العقم بولادة طفل من رحم مزروع

3 شركات عالمية تودع حلم السيارات الكهربائية بسبب نقص المبيعات

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

مش قولون عصبي.. مرض هضمي يهددك بنقص الفيتامينات والسرطان

معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة
معلومات لا تعرفها عن مرض فرط نمو بمتيريا الأمعاء الدقيقة

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب
فوائد البنجر لمرضى القلب

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد