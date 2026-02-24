البيت الأبيض: ترامب يفضل الدبلوماسية مع إيران ولا يستبعد الخيار العسكري

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الخيار الأول للرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران هو "الدبلوماسية دائمًا"، لكنه "مستعد لاستخدام القوة العسكرية الأمريكية القاتلة إذا لزم الأمر".

وجاءت تصريحات ليفيت بعد أن كتب ترامب على منصة تروث سوشيال أن اليوم سيكون "سيئًا للغاية" بالنسبة لإيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي -وذلك وفق ما نقلته شبكة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وأكدت ليفيت أن ترامب هو صاحب القرار النهائي، وانتقدت ما وصفته بتقارير إعلامية "مبالغ فيها" تستند إلى مصادر مجهولة تدعي معرفة توجهات ترامب بشأن أي تحرك محتمل ضد إيران.

وكان ترامب قد صرح الأسبوع الماضي بأنه يدرس تنفيذ ضربة عسكرية محدودة للضغط على طهران من أجل إبرام اتفاق نووي.

وفي سياق متصل، عززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في الشرق الأوسط، حيث أرسلت حاملة الطائرات جيرالد آر فورد ومجموعتها القتالية إلى المنطقة، فيما تتواجد بالفعل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وثلاث مدمرات مزودة بصواريخ موجهة.