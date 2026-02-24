مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7.. الإرهابي محمود عزت يؤكد عودة الجماعة للسلطة

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 7 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث يستطيع مراد "أمير كرارة" أن يلقي القبض على عدد من عناصر الجماعة الإرهابية الذين شاركوا فى تفجير الأتوبيس بمدينة نصر وكشف ان المكان الذى يتم فيه صناعة المتفجرات.

بينما الإرهابي محمود عزت يطلب من احد عناصر الجماعة أن تستمر اللجان في أعمالها التخريبية وخاصة على مستوى لجنتي الإعلام والمالية، كما تم تهريب أموال الجماعة إلى الخارج وخاصة العملة الصعبة اليورو والدولار.

كما أكد على ضرورة استمرار الجماعة فى مسيرتها دون قلق او خوف وتوتر على الرغم من إعلان قوات الأمن والدولة عن انها جماعة إرهابية عبر وائل الإعلام المختلفة.

وأكد الإرهابي محمود عزت عودة الإخوان مجددا إلى السلطة ومحاسبة كل من تأمر على الجماعة وخروج كل القيادات كما طلب ضرورة ان يقوم محمد سعيد بمقابلة يحيى موسى لمعرفة ما وصل إليه شباب الجماعة في الخارج من تدريب.

مسلسل راس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.