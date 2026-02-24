قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط
بيزيرا يتقدم للزمالك بهدف أول في شباك زد
أحمد موسى : النائب محمد أبو العينين صاحب فكرة برنامج نورانيات قرآنية
فرنسا : استقالة مدير متحف اللوفر عقب عملية سرقة مجوهرات في شهر أكتوبر
قصر السينما يعرض 24 فيلما مجانيا باحتفالات ليالي رمضان

أحمد البهى

يستقبل قصر السينما بجاردن سيتي جمهوره خلال شهر رمضان المبارك بباقة مميزة لأحدث الأفلام السينمائية المصرية، وذلك ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتقدم جميع العروض بالمجان في تمام الثامنة والنصف مساء،  ويعرض الأربعاء الثلاثاء 7 رمضان فيلم "الإسكندراني"، أما يوم الخميس 8 رمضان يعرض فيلم "شقو"، وفي يوم الجمعة 9 رمضان يعرض فيلم "الهوى سلطان".

وتبدأ فعاليات الأسبوع الثاني مع فيلم "ليلة عيد" وذلك يوم السبت 10 رمضان، يليه فيلم "الدشاش" يوم الأحد 11 رمضان، ويعرض يوم الاثنين 12 رمضان فيلم "اللعب مع العيال"، أما يوم الثلاثاء 13 رمضان يعرض فيلم "ريستارت"، ويشهد يوم الأربعاء 14 رمضان فيلم "الفستان الأبيض"، ويوم الخميس 15 رمضان يعرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما".

ويبدأ الأسبوع الثالث من الشهر الكريم مع فيلم "الحريفة 2" وذلك يوم السبت 17 رمضان، يليه "البحث عن منفذ خروج مستر رامبو" يوم الأحد 18 رمضان، ويشهد يوم الاثنين 19 رمضان عرض فيلم "6 أيام"، أما يوم الثلاثاء 20 رمضان يعرض فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، ويشهد يوم الأربعاء 21 رمضان عرض فيلم "المشروع X"، وفي سهرة الخميس 22 رمضان يعرض فيلم "ضي"، ويختتم الأسبوع مع فيلم "الشاطر".

ويبدأ الأسبوع الرابع مع فيلم "روكي الغلابة" وذلك يوم السبت 24 رمضان، يليه فيلم "هيبتا 2" يوم الأحد 25 رمضان، ثم فيلم "فيها أيه يعني" يوم الاثنين 26 رمضان، وتتواصل الفعاليات يوم الثلاثاء مع فيلم "درويش" يوم الثلاثاء 27 رمضان، يليه "السادة الأفاضل" يوم الأربعاء 28 رمضان، ويختتم البرنامج يوم الخميس 29 رمضان مع فيلم "قصر الباشا".

ينفذ البرنامج من خلال قصر السينما، التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، ويأتي ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة للاحتفال  بليالي رمضان الثقافية والفنية بالقاهرة والمحافظات.

قصر السينما شهر رمضان المبارك ليالي رمضان الثقافية والفنية

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

مسلسل سوا سوا الحلقة 8.. خالد كمال يبتز أحمد مالك حتى ينقذ هدى المفتي

قصر السينما يعرض 24 فيلما مجانيا باحتفالات ليالي رمضان

هشام حسين يتألق بمسلسلين «رأس الأفعى» و «إفراج» في رمضان 2026

هشام حسين يتألق بمسلسلين «رأس الأفعى» و «إفراج» في رمضان 2026

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات.. طعم شرقي غني زي المحلات

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

