قصر السينما يعرض 24 فيلما مجانيا باحتفالات ليالي رمضان

يستقبل قصر السينما بجاردن سيتي جمهوره خلال شهر رمضان المبارك بباقة مميزة لأحدث الأفلام السينمائية المصرية، وذلك ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وتقدم جميع العروض بالمجان في تمام الثامنة والنصف مساء، ويعرض الأربعاء الثلاثاء 7 رمضان فيلم "الإسكندراني"، أما يوم الخميس 8 رمضان يعرض فيلم "شقو"، وفي يوم الجمعة 9 رمضان يعرض فيلم "الهوى سلطان".

وتبدأ فعاليات الأسبوع الثاني مع فيلم "ليلة عيد" وذلك يوم السبت 10 رمضان، يليه فيلم "الدشاش" يوم الأحد 11 رمضان، ويعرض يوم الاثنين 12 رمضان فيلم "اللعب مع العيال"، أما يوم الثلاثاء 13 رمضان يعرض فيلم "ريستارت"، ويشهد يوم الأربعاء 14 رمضان فيلم "الفستان الأبيض"، ويوم الخميس 15 رمضان يعرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما".

ويبدأ الأسبوع الثالث من الشهر الكريم مع فيلم "الحريفة 2" وذلك يوم السبت 17 رمضان، يليه "البحث عن منفذ خروج مستر رامبو" يوم الأحد 18 رمضان، ويشهد يوم الاثنين 19 رمضان عرض فيلم "6 أيام"، أما يوم الثلاثاء 20 رمضان يعرض فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، ويشهد يوم الأربعاء 21 رمضان عرض فيلم "المشروع X"، وفي سهرة الخميس 22 رمضان يعرض فيلم "ضي"، ويختتم الأسبوع مع فيلم "الشاطر".

ويبدأ الأسبوع الرابع مع فيلم "روكي الغلابة" وذلك يوم السبت 24 رمضان، يليه فيلم "هيبتا 2" يوم الأحد 25 رمضان، ثم فيلم "فيها أيه يعني" يوم الاثنين 26 رمضان، وتتواصل الفعاليات يوم الثلاثاء مع فيلم "درويش" يوم الثلاثاء 27 رمضان، يليه "السادة الأفاضل" يوم الأربعاء 28 رمضان، ويختتم البرنامج يوم الخميس 29 رمضان مع فيلم "قصر الباشا".

ينفذ البرنامج من خلال قصر السينما، التابع للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د حنان موسى، ويأتي ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة للاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية بالقاهرة والمحافظات.