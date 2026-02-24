قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتحاد جدة يسقط في فخ التعادل أمام الحزم في الدوري السعودي
خد بالك.. لو يتشحن الكارت أو بتدفع فاتورة كهربا قليلة | تفاصيل تنقذ موقفك
الرقص عمره ما كان غلط | دينا : لو حجيت تاني هكمل في الأكاديمية بتاعتي
مأساة نيرة أشرف تتجدد | تفاصيل مقتل فتاة رفضت الارتباط في الخصوص
أبطال أوروبا .. نيوكاسل يضرب قرة باغ بثنائية مبكرة في الشوط الأول
نقابة الصحفيين الفلسطينية تدين إجراءات الاحتلال بحق الصحافة المقدسية
إحنا في رمضان| أحمد موسى يوجه رسالة لنائب: هذا الأمر خطر ولا يصح
بيراميدز يتفوق على غزل المحلة 2-1 بالدوري
أحمد موسى يعلن على الهواء أسماء الفائزين بجوائز مسابقة نورانيات قرآنية
وفاة مصطفى رياض أسطورة الترسانة والكرة المصرية
دينا : مي عمر جسدت شخصية راقصة من الدرجة الثالثة في مسلسل إش إش
إحالة مسئول الصيانة للتحقيق | متحف التحرير يستكمل ترميم بردية أوسر - حات - مس
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
كيرا يغنم تستقبل زوجها بين مصابي غارة على مدرسة في صحاب الأرض

كيرا يغنم
كيرا يغنم
أوركيد سامي

في مشهد إنساني صادم ضمن أحداث صحاب الأرض، تجد الدكتورة رغد، التي تجسدها كيرا يغنم، نفسها أمام اختبار قاسٍ حين تستقبل زوجها ضمن المصابين في غارة استهدفت المدرسة التي يعمل بها.


تتلقى المستشفى التي تعمل بها رغد عشرات المصابين جراء غارة استهدفت مدرسة تؤوي نازحين. وبين الفوضى والصراخ وتسابق الأطباء لإنقاذ الجرحى، يخبرها القادمون أن القصف استهدف نفس المدرسة التى يتواجد بها زوجها، يتملكها الخوف والقلق وتحاول الاتصال به دون جدوى إلى أن تقع عيناها عليه يحمل طفلاً مصاباً.


اللحظة تختلط فيها الصدمة بواجب المهنة؛ طبيبة مطالبة بالثبات، وزوجة يعتصرها القلق والخوف. تحاول رغد أن تتمسك بمهنيتها رغم الارتباك، لتؤكد أن رسالتها الإنسانية لا تنفصل عن ألمها الشخصي.
المشهد يجسد ذروة التوتر الدرامي، ويعيد طرح سؤال صعب: كيف يوازن الإنسان بين قلبه وواجبه حين يصبح أحبّ الناس إليه جزءًا من المأساة؟


المسلسل يعرض على قنوات DMC بالتوازى مع عرضة على منصة Watch It ضمن قائمة الأكثر مشاهدة مسبباً حالة من الزخم والنقاش على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة حول كيفية تناوله للأحداث التى تلت الحرب على غزة فى أكتوبر 2023
مسلسل "صحاب الأرض" معالجة وسيناريو وحوار عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي، وتشارك كيرا يغنم في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من العالم العربي، من بينهم إياد نصار، منة شلبى، تارا عبود، كامل الباشا، آدم بكري، ديانا رحمة، وسارة يوسف.

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

أصحاب المعاشات

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

وفاة شقيق الفنانة زينة بعد أزمة قلبية مفاجئة

فارق الحياة فجر الثلاثاء.. سبب وفاه شقيق زينة

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أحمد ماهر وياسر ورامز جلال

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

ياسر ورامز جلال مع والدهما

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

دينا

دينا: عادي أتجوز واحد أصغر مني بـ5 سنين وعايزاه راجل مسؤول ومثقف.. وكتبت وصيتي مرتين

دينا

دينا: فيفي عبده هي اللي شجعتني على الإنجاب.. ومش معترفة بتامر أمين كمذيع

خالد كمال واحمد مالك

مسلسل سوا سوا الحلقة 8.. خالد كمال يبتز أحمد مالك حتى ينقذ هدى المفتي

كيف تتعامل مع الطفل الانفعالي؟ نصائح عملية وبسيطة

احترس .. 5 أخطاء تسبب الصداع في رمضان

احترس من النوم على الوسائد المرتفعة.. تزيد ضغط العين وتسبب العمى

هنتسحر أيه النهاردة.. طريقة عمل فول بالبشاميل وطعمية البطاطس بالسمسم

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

تامر شلتوت

تامر شلتوت يتناول سيرة السيدة زينب في برنامج كرامات .. الليلة

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

