كيرا يغنم تستقبل زوجها بين مصابي غارة على مدرسة في صحاب الأرض

في مشهد إنساني صادم ضمن أحداث صحاب الأرض، تجد الدكتورة رغد، التي تجسدها كيرا يغنم، نفسها أمام اختبار قاسٍ حين تستقبل زوجها ضمن المصابين في غارة استهدفت المدرسة التي يعمل بها.



تتلقى المستشفى التي تعمل بها رغد عشرات المصابين جراء غارة استهدفت مدرسة تؤوي نازحين. وبين الفوضى والصراخ وتسابق الأطباء لإنقاذ الجرحى، يخبرها القادمون أن القصف استهدف نفس المدرسة التى يتواجد بها زوجها، يتملكها الخوف والقلق وتحاول الاتصال به دون جدوى إلى أن تقع عيناها عليه يحمل طفلاً مصاباً.



اللحظة تختلط فيها الصدمة بواجب المهنة؛ طبيبة مطالبة بالثبات، وزوجة يعتصرها القلق والخوف. تحاول رغد أن تتمسك بمهنيتها رغم الارتباك، لتؤكد أن رسالتها الإنسانية لا تنفصل عن ألمها الشخصي.

المشهد يجسد ذروة التوتر الدرامي، ويعيد طرح سؤال صعب: كيف يوازن الإنسان بين قلبه وواجبه حين يصبح أحبّ الناس إليه جزءًا من المأساة؟



المسلسل يعرض على قنوات DMC بالتوازى مع عرضة على منصة Watch It ضمن قائمة الأكثر مشاهدة مسبباً حالة من الزخم والنقاش على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة حول كيفية تناوله للأحداث التى تلت الحرب على غزة فى أكتوبر 2023

مسلسل "صحاب الأرض" معالجة وسيناريو وحوار عمار صبرى وإخراج بيتر ميمي، وتشارك كيرا يغنم في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم من العالم العربي، من بينهم إياد نصار، منة شلبى، تارا عبود، كامل الباشا، آدم بكري، ديانا رحمة، وسارة يوسف.